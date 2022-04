Bianca Guaccero positiva al Covid per la seconda volta: “Pensavo di averlo scansato” Bianca Guaccero è positiva al Covid per la seconda volta. La conduttrice, assente da Detto Fatto da qualche giorno, ha rivelato di aver contratto il virus con delle stories su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Svelato il mistero sull'assenza di Bianca Guaccero a Detto Fatto. La conduttrice, infatti, non presenziava in trasmissione da lunedì 18 aprile, quando il contenitore pomeridiano di Rai2 andava tranquillamente in onda. Non erano state fornite informazioni circa la sua mancanza adducendo il tutto a "problemi personali", ma l'attrice è poi intervenuta su Instagram spiegando i motivi di questo improvviso allontanamento dallo show.

Bianca Guaccero positiva al Covid

"Ragazzi pensavo di averlo scansato…ma ahimè sono positiva per la seconda volta, e per di più nello stesso mese dell'anno scorso. Mi dispiace un sacco…tornerò presto a farvi compagnia. Vi voglio bene…tanto", ed è così che Bianca Guaccero tranquillizza i fan che in questi giorni erano preoccupati per il suo stato di salute, e comunica loro di aver contratto nuovamente il virus. La situazione è certamente diversa dallo scorso anno, quindi, al momento la presentatrice non ravvisa sintomi particolarmente fastidiosi, dovrà aspettare di negativizzarsi per tornare a pieno regime in televisione e riprendere il timone del factual di Rai2 in attesa del passaggio di testimone con lo show previsto per la stagione estiva.

La conduttrice assente da Detto Fatto da giorni

L'assenza prolungata aveva fatto preoccupare i telespettatori che già iniziavano a chiedersi il perché Bianca Guaccero non fosse pronta e brillante, come sempre, a condurre la trasmissione che ormai da più di due anni è diventata la sua casa televisiva. Ed ecco, quindi, dopo le prime spiegazioni fornite da Jonathan Kashanian che aveva dichiarato al pubblico: "È assente per motivi personali, è stata contatto di un positivo". Non è la prima volta che la conduttrice è costretta a lasciare momentaneamente le redini dello show, affidato alla verve dell'ex gieffino, affiancato attualmente da Benedicta Boccoli, nuovo personaggio di questa edizione del programma.