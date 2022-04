Diego Bianchi positivo al Covid conduce da casa: “L’ho scansato per due anni, mi ha preso in pieno” Diego Bianchi conduce Propaganda Live da casa dopo aver contratto il Covid. Il conduttore rivela di essere positivo da almeno dieci giorni: “Vorrei che fosse una gag, invece no”.

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di venerdì 22 aprile 2022 di Propaganda Live è iniziata in maniera insolita, con lo studio vuoto e Diego Bianchi collegato da casa, seduto sul divano insolitamente elegante. Una conduzione alternativa che in altre occasioni è capitato di vedere in questi mesi sul piccolo schermo e che indica un'unica cosa: Zoro ha contratto il Covid.

La conduzione casalinga di Zoro

Ed è così che, come si legge sul lato sinistro dello schermo sotto forma di hashtag che inizia la messa in onda di Propagandapositiva, a sottolineare il fatto che il noto giornalista ha contratto il coronavirus, ragion per cui si è trovato a dover condurre in diretta da casa, evitando di rimandare la puntata oppure affidare la conduzione a qualcuno dei suoi ospiti fissi. Zoro, quindi, dopo aver presentato tutti i presenti in studio, dichiara:

Buona sera e benvenuti alla puntata numero 28 di Propaganda live. Io non so proprio come andare avanti, è tutto triste e al tempo stesso divertente a modo suo, vorrei dirvi che tra poco vengo là ed è tutta una gag che ci siamo inventati e invece no, sono più o meno al nono, decimo giorno di posività, non lo ricordo neanche più. Niente ce l'ho fatta per due anni, a questo giro mi ha preso pieno, però niente siamo qua, un'altra grande pagina di storia della tv, la sperimentazione la cominciamo qua.

Una puntata che, quindi, va avanti in maniera diversa, senza tralasciare ovviamente i consueti blocchi in cui è divisa la trasmissione, ma stavolta la verve di Bianchi sarà in differita e non come al solito al centro dello studio. Non sono mancati i commenti di supporto sui social dello show, dove i fedelissimi della trasmissione hanno rivolto auguri di pronta guarigione al conduttore e altri si sono lasciati andare a qualche battuta, seppur leggera, in merito all'evento che ha consentito al giornalista di indossare un completo elegante, del tutto fuori dai suoi standard.