Carlo Verdone ha preso il Covid: “Ma basta dire che sono ipocondriaco” L’attore a ruota libera su Covid, malattie, vita privata e famiglia: “La cosa più bella della mia vita sono i miei figli, più maturi di me”.

Carlo Verdone, 71 anni, si racconta al Corriere della Sera e rovescia il primo grande luogo comune che lo accompagna da tutta una vita: "Basta con questa storia che sono ipocondriaco". Lo dice commentando la sua positività al Covid: "Roba da niente appunto. Lastoria della mia ipocondria è una leggenda che va sfatata per sempre. Sono solo un esperto che si mette a studiare la sera, ogni tanto mi chiedono qualche parere e ogni tanto ci azzecco". Tra i temi trattati anche il suo rapporto con Alberto Sordi: "Dicevano che ci odiavamo", quello con la sua famiglia, con suo padre Mario che all'università lo bocciò a un esame: "Non potevo fare differenze, Carlo".

L'intervista

Alberto Sordi è stato sempre considerato il padre putativo di Carlo Verdone, che però risponde chiaro: "Ci unisce la romanità, ma avevamo stili diversi". E poi: "Non mi sono mai azzardato a definirmi il suo erede". Le chiacchiere sul loro rapporto, che molti credevano non fosse così idilliaco:

Han detto perfino che ci odiavamo…ma va, era un amico speciale. Vede quell’orchidea? Me la regalò nel 1986 quando nacque mia figlia Giulia, una sera che venne con Sergio Leone e Pippo Baudo. È ancora lì e me lo ricorda tutti i giorni.

Il rapporto con suo padre, Mario Verdone, critico cinematografico, saggista e professore universitario, che lo bocciò a un esame di Storia del Cinema: "Gli avevo pregato di non chiedermi gli espressionisti, ma Fellini e il Neorealismo. Mi chiese gli espressionisti, ovviamente: bocciato. “Non potevo fare differenze, Carlo”, rigoroso come sempre. A cena però lo mandai a quel paese". E la madre Rossana: "Peccato se ne sia andata così presto, a 59 anni, nel 1985, per una malattia neurodegenerativa".

Leggi anche The Band, quando inizia e come funziona il nuovo show di Rai 1 con Carlo Conti

La vita privata

Carlo Verdone ha avuto un solo matrimonio: si è sposato con Gianna Scarpelli nel 1980 e si è separato nel 1996. Carlo Verdone è separato, ma non divorziato e il loro rapporto continua a essere molto stretto, anche in virtù del fatto che i due hanno avuto due figli: Giulia, nata nel 1986, e Paolo nato nel 1988. Carlo Verdone si è mai più sposato, né si è più parlato di compagne di vita ma in questa intervista precisa: "Non significa che stia da solo". La cosa più bella della sua vita sono i suoi figli: "Seri, educati, bravi nei loro mestieri, diversi dal mio, lei nutrizionista, lui funzionario. Spesso chiedo loro consiglio, con la maturità che hanno. Sicuramente superiore alla mia".