Berrettini e Melissa Satta, prove di un weekend d’amore: “Lui si è allenato quasi tutto il tempo” Matteo per lei accetta di cedere sulla privacy e di finire sulle copertine, Melissa asseconda la dura vita di uno sportivo, al quale non è concesso nemmeno un giorno di stop. Chi li ha pizzicati a Monte Carlo, dove si destreggiano tra gli allenamenti del campione, ai quali Melissa assiste a bordo campo, e qualche spuntino al circolo tennis.

A cura di Giulia Turco

(Foto Chi)

Prove di una vita di coppia tra Matteo Berrettini e Melissa Satta che si frequentano già da prima di Natale e che starebbero tentando di conciliare due stili di vita molto diversi. Da un lato c'è l'ex Velina, che vive a Milano e che ha un figlio, Maddox avuto da Boateng. Dall'altro, c'è uno dei campioni di tennis più promettenti al mondo. Matteo Berrettini ha 26 anni e la sua vita è divisa tra lo sport, che occupa gran parte del tempo, e gli impegni pubblicitari che sembrano prendere sempre più spazio. Vive da solo a Monte Carlo, dove si allena, lontano dalla sua famiglia e dai suoi affetti.

(Foto Chi)

Matteo Berrettini cede al gossip per amore di Melissa Satta

Ecco perché avere una compagna al suo fianco non è affatto scontato per Berrettini. Ha funzionato, per qualche anno, con la collega tennista Ajla Tomljanović, proprio in virtù di temperamento ed esigenze simili: "Mi piaceva il fatto che lei fosse…. l'ho trovata timida come me", ha raccontato il campione nella puntata della docu serie Netflix Break Point a lui dedicata. In comune, con Ajla, c'era senz'altro la discrezione, una certa lontananza dai riflettori. Non si può dire sicuramente lo stesso per Melissa Satta, ex Velina e showgirl che della sua immagine ha fatto un culto. Sono bastati pochi mesi di frequentazione con lei, che Berrettini è finito sulle copertine di tutti i giornali di gossip. Inevitabile, da un lato, ma dall'altro è un chiaro sintomo che per aver ceduto su un tasto così dolente come la privacy, la conoscenza con Melissa deve senz'altro poggiare su basi solide.

(Foto Chi)

Melissa Satta compagna accudente per il campione di tennis

È uno scambio reciproco, d'altronde, e proprio questo compromesso di coppia potrebbe essere la forza della loro coppia nascente. Matteo accetta di finire sulle copertine, Melissa asseconda la dura vita di uno sportivo, al quale non è concesso nemmeno un giorno di riposo settimanale, a quanto sembra. Immortalati insieme dai fotografi di Chi a Monte Carlo, dove Berrettini vive e lavora, i due si destreggiano infatti tra gli allenamenti del campione, ai quali Melissa assiste a bordo campo, e qualche spuntino al circolo tennis. "Berrettini si è allenato sabato tutto il giorno e domenica per mezza giornata", racconta il settimanale che li ha tenuti d'occhio per tutto il weekend. Lei lo attende paziente, gli infila la giacca per non fargli prendere colpi d'aria, poi lo coccola durante ogni breve break dal campo, riempiendolo di baci e carezze.