Gianluca Costantino: “Sono casto, da tempo non faccio l’amore”

A cura di Stefania Rocco

Gianluca Costantino, modello ed ex concorrente del Grande Fratello Vip, dichiara a sorpresa di non avere alcuna relazione sentimentale da tempo. Ai microfoni di Rtl 102.5, l’influencer ha raccontato di non avere una compagna. Una condizione che si sarebbe protratta nei mesi: “Sono casto. Non faccio l’amore da tempo. Il mio cuore è libero, deve essere così”, dichiara, senza specificare il motivo per il quale ritiene che il suo cuore debba restare libero. Già nella Casa, Gianluca era entrato da single e non aveva trovato alcuna donna che avesse stuzzicato la sua curiosità.

Gianluca Costantino sogna di diventare attore: “Sto studiando cinema”

“Sto studiando cinema, una delle mie grandi passioni insieme allo sport”, racconta ancora Gianluca che ne approfitta per dar voce a un altro dei progetti cui si sta dedicando da qualche tempo: “Ho creato una società per commercializzare un prodotto per smettere di fumare. Presto saprete. Un ricercatore amico di vecchia data, dopo studi e ricerche, mi ha proposto di fare un salto in questo settore. Ed eccomi qui”.

Chi è Ginaluca Costantinio

Gianluca è diventato popolare partecipando al Grande Fratello Vip nel corso dell’edizione 2021/2022. Modello e personal trainer, è nato a Napoli nel 1988. Laureato in Economia e Finanza, è da sempre particolarmente attivo sui social. Prima di entrare nella Casa di Cinecittà, il suo profilo Instagram contava circa 22 mila followers, diventati oltre 70 mila a un anno di distanza dal suo ingresso nella Casa. Non ha mai presentato alcuna fidanzata ufficiale sui social. Da tempo, per sua stessa ammissione, Costantino sarebbe single. Nel reality condotto da Alfonso Signorini ritrovò Alessandro Basciano, uno dei suoi migliori amici. Il rapporto tra i due si sarebbe raffreddato dopo la parentesi televisiva vissuta.