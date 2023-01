Speciale Che Tempo Che Fa in ricordo di Gianluca Vialli, tutte le interviste con Fabio Fazio La puntata speciale di Che Tempo Che Fa andrà in onda dalle 20.35 e durerà per circa 40 minuti, raccogliendo le interviste di Fazio a Gianluca Vialli negli ultimi anni.

A cura di Andrea Parrella

Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20.35 su Rai3 va in onda lo speciale "Che Tempo Che Fa ricorda Gianluca Vialli", con alcuni passaggi delle interviste al grande campione scomparso rilasciate a Fabio Fazio nel corso del programma. Sono stati diversi, nel corso degli anni, i momenti di incontri tra Fabio Fazio e Gianluca Vialli, che in una delle ultime occasioni è stato intervistato insieme al CT della nazionale Roberto Mancini, da lui affiancato negli ultimi anni in nazionale, con il ruolo di capo delegazione.

Lo speciale Che Tempo Che Fa in onda su Rai3 l'8 gennaio

L'amicizia tra Fabio Fazio e Gianluca Vialli è nata, invece, in relazione alla passione sfegatata del conduttore per la Sampdoria, squadra in cui Gianluca Vialli ha militato proprio nell'anno in cui la squadra di Genova è riuscita ad aggiudicarsi l'unico scudetto della sua storia, nella stagione 1990-1991. La puntata speciale di Che Tempo Che Fa andrà in onda dalle 20.35 e durerà per circa 40 minuti. L'appuntamento regolare con il programma di Rai3 condotto da Fabio Fazio è invece previsto per domenica prossima, 15 gennaio, quando Che Tempo Che Fa tornerà nella sua modalità classica.

La programmazione Rai per il ricordo di Vialli

Un lutto, quello per la morte di Vialli, che ha fortemente segnato il racconto televisivo degli ultimi giorni. Sono stati diversi i cambi di programmazione Rai in seguito alla notizia della scomparsa dell'ex calciatore di Cremonese, Sampdoria, Juventus e Chelsea. Molti dei programmi del servizio pubblico hanno dato spazio a un ricordo dell'ex calciatore, che è stato anche un volto televisivo di rilievo per 15 anni a Sky. Nella serata del 7 gennaio Rai2, tra le altre cose, ha trasmesso in prima visione "La bella stagione", documentario che racconta proprio l'impresa della Sampdoria guidata da Vujadin Boskov nella stagione '90-'91 che riuscì ad aggiudicarsi il tricolore grazie anche ai gol di Gianluca Vialli.