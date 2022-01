Chi è Gianluca Costantino, nuovo concorrente del GF Vip e amico di Alessandro Basciano Nuovo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, nella puntata di venerdì 28 gennaio entrerà Gianluca Costantino. Modello, personal trainer e amico di Alessandro Basciano.

A cura di Ilaria Costabile

Nella casa del Grande Fratello Vip c'è spazio davvero per tutti, anche se manca almeno un mese e mezzo alla fine del programma. Nella dimora più spiata d'Italia, infatti, entrerà nella puntata di venerdì 28 gennaio un nuovo concorrente, si tratta di Gianluca Costantino. Modello e amico di Alessandro Basciano il bel napoletano è pronto a rimescolare le carte in tavola.

Chi è Gianluca Costantino, modello e nuovo concorrente del Grande Fratello

Classe 1988, Gianluca Costantino è nato a Napoli ed è diventato famoso nel mondo della moda e di conseguenza anche su Instagram, dove è seguito da più di ventimila persone. Attualmente figura come testimonial di un importante casa di moda, principalmente per la linea di intimo. Tra i personaggi noti che lo seguono sui social ci sono Antonella Mosetti e un ex gieffino, ovvero Alex Belli, a riprova del fatto che il 34enne è già addentro al mondo dello showbusiness e pare che tra le sue conoscenze ci sia anche quella di uno degli attuali inquini della casa ovvero Alessandro Basciano.

Gianluca Costantino e Alessandro Basciano

La carriera di Gianluca Costantino: laureato in economia e personal trainer

Nonostante abbia conseguito una laurea in economia e finanza, ha incrementato la sua passione per lo sport e il fintness, diventando anche un personal trainer che si è adoperato anche per fare lezioni e seguire allentamenti online. Attualmente, infatti, questa insieme a quella di modello sono le sue principali attività. Come si legge sulla sua bio pubblicata su Instagram.

La vita privata di Gianluca Costantino: nessuna fidanzata sui social

Non si hanno notizie invece che riguardino la sua vita privata. Il personal trainer e modello, infatti, non si lascia sfuggire nulla che riguardi possibili flirt o vecchie storie d'amore, guardando i suoi social tutto lascia pensare che il suo cuore non sia impegnato.