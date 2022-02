Alessandro Basciano contro il GF VIP dopo la puntata: “Non c’è rispetto, non posso accettarlo” Ieri sera il GF VIP ha visto Alessandro Basciano volare in nomination a causa di un provvedimento disciplinare e dopo la puntata si è sfogato con Sophie ed altri inquilini.

Il Grande Fratello VIP ha punito Alessandro Basciano per via dello scatto d'ira avuto nel pomeriggio, a poche ore dalla diretta. Mentre litigava con Sophie Codegoni, è arrivato quasi ad aggredire fisicamente Alex Belli. "L'atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d'ufficio" sono state le parole del comunicato del reality, lette da Alfonso Signorini in puntata. Il concorrente è rimasto provato dal provvedimento, ne ha parlato con alcuni inquilini tra cui anche la fidanzata, prima di andare a dormire da solo.

Lo sfogo di Alessandro Basciano dopo la puntata

Alessandro Basciano dopo la puntata del Grande Fratello VIP ha parlato di quanto accaduto prima di andare a dormire da solo, senza la sua Sophie. Il reality lo ha punito con una nomination d'ufficio per il comportamento adottato nel pomeriggio, durante un litigio in giardino. "Ma se esco prima c'è la penale? Io me ne vado, ti rendi conto cosa hanno combinato? È vero che ho esagerato, ma tutto il resto…Non posso accettare una roba del genere" ha commentato con Manila ed Antonio, subito dopo la puntata. Poi si è sfogato con la fidanzata, Sophie Codegoni, ritenendo che non ci sia rispetto da entrambe le parti. L'inquilina lo ha invitato a riflettere, incolpandolo di non aver portato rispetto nei confronti del GF VIP, lui ha risposto:

Non c'è rispetto reciproco, questa è la verità. Io sono obiettivo, avrò i miei modi di me**a, ma sono obiettivo. Due pesi, due misure, con me non è stato fatto questo. Non si è sentita mezza parola fuori posto di quelle che mi hai detto tu. Sei andata pesante oggi, non si è visto l'inizio. Non hanno fatto vedere te che mi venivi vicino, che mi hai provocato. Non è giusto.

La notte da solo

Alessandro Basciano è rimasto turbato da quanto accaduto in puntata e per questo motivo ha deciso di rimanere solo nella notte, andando a dormire senza Sophie. L'ex tronista di Uomini e Donne, sola nel letto, per questa volta ha abbracciato un pupazzetto, anziché il suo fidanzato conosciuto nella Casa di Cinecittà.