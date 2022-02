GF Vip, scatto d’ira di Basciano punito con la nomination, lui minaccia di lasciare la casa Alessandro Basciano punito per una reazione scomposta dopo una lite con Sophie. Il concorrente non accetta il verdetto e minaccia di lasciare la casa.

A cura di Andrea Parrella

L'annuncio era stato chiaro, Alessandro Basciano sarebbe stato punito dal Grande Fratello e il motivo è stato spiegato in modo chiaro nel corso della puntata del GF Vip del 17 febbraio. Uno scatto d'ira avuto nel pomeriggio dopo una discussione con Sophie, che lo ha portato anche ad essere sul punto di aggredire fisicamente Alex Belli. Signorini gli ha chiesto motivazioni e Basciano ha risposto così:

È stato toccato un tasto particolare che qui non si è sentito nel video. Sophie ha fatto una cosa che mi ha fatto molto male, mi sono sentito sminuito.

La lite tra Basciano e Sophie

Basciano allude a delle sue debolezze riferite al suo rapporto con la madre di suo figlio, poi naufragato, che Sophie avrebbe sollecitato. "Oggi forse sono stata io ad accendere la discussione", ammette lei, ma il comportamento di Basciano non è stato solo scorretto nei modi. L'ex Uomini e Donne ha anche violato il regolamento, togliendosi il microfono e rifiutandosi di rimetterlo nonostante un esplicito richiamo.

Interviene Sonia Bruganelli

Sia Signorini che le opinioniste del programma sono molto severe nel criticare Basciano, che è stato già vittima di scatti d'ira simili. Duro lo scontro con Sonia Bruganelli, che lo attacca così: "In passato le hai dato anche della nullità, abbassa la cresta e dici che hai sbagliato, fai delle cose che mi fanno accapponare la pelle". Basciano non accetta le sue critiche: "Possono confermarlo anche tutti i presenti, non mi sono mai permesso di sminuire lei".

La decisione del GF

Arriva quindi la punizione del Grande Fratello attraverso un comunicato, che recita così: "L'atteggiamento arrogante e intimidatorio visto oggi e le espressioni troppo forti usate in casa sono inaccettabili. Niente può giustificare questa aggressività che più volte hai mostrato anche nei confronti del Grande Fratello. Stasera andrai in nomination d'ufficio".

Basciano vuole lasciare la casa

Il provvedimento lascia molto perplesso Basciano, che pare molto contrariato e accetta a malincuore di scusarsi: "Riconosco di aver sbagliato nel mio modo di reagire". Nel finale di puntata Signorini fa sapere che Basciano, molto risentito, intende lasciare la casa. "Ce ne faremo una ragione, nel caso", dice Signorini.