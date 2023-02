Chi sono i figli di Gianluca Grignani e l’ex Francesca Dall’Olio: Ginevra, Giselle, Giosué e Giona Gianluca Grignani è stato sposato per 17 anni con Francesca Dall’Olio, fotografa e insegnante di yoga. Un grande amore durato dal 2003 al 2020 dal quale sono nati quattro figli: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona.

Gianluca Grignani è papà di quattro figli, nati tutti dall'amore con l'ex moglie Francesca Dall'Olio. Si chiamano Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Il loro matrimonio è iniziato nel 2003 e arrivato al capolinea dopo 17 anni, nel 2020. Ora il cantante è pronto a rimettersi in gioco e a partecipare al Festival di Sanremo 2023, in programma dal 7 all'11 febbraio.

Gianluca Grignani è padre di quattro figli, Ginevra, Giselle, Giosuà e e Giona, nati rispettivamente nel 2004, 2005, 2009 e il piccolo di casa. L'artista ha un rapporto molto stretto con i suoi figli e, sempre nel corso di un'intervista a Verissimo, ha parlato del rapporto che ha con loro:

Uno dei miei figli vuole fare l'architetto, l'altra mi piacerebbe che facesse letteratura, l'altro è ancora troppo piccolo e l'altro è intelligentissimo e bravo a scuola. Che papà sono? Non lo so, però riesco a farlo. La mia più grande soddisfazione è vedere che mia figlia prende un bel voto. Sono un padre permissivo, ma la libertà la devi considerare come la considero io. Se sei libero a casa mia, puoi fare quello che vuoi, ma devi considerare la libertà con i suoi valori e problemi e mia figlia l'ha capito. Sono molto fiero di lei.

Il matrimonio finito con Francesca Dall'Olio, madre dei suoi 4 figli

Il grande amore di Gianluca Grignani è stata Francesca Dall'Olio, fotografa e ora anche insegnante di yoga. Il primo incontro sul set del videoclip di Fabbrica di Plastica: "L'ho sempre amata da quanto vent'anni fa l'ho incrociata sul set della Fabbrica di Plastica e tanto è bastato a fermare il tempo nel tempo, a farmi fidare di lei incondizionatamente. Oggi posso dirlo: mi è andata bene”.

I due sono convolati a nozze nel 2003 e hanno avuto quattro figli, che hanno deciso di chiamare con nomi che iniziano con la lettera "G". Poi la separazione nel 2020, dopo diverse voci che si rincorrevano ormai da tempo è arrivato l'annuncio ufficiale. Non sono chiare con precisione le cause, ma il rocker ospite di Verissimo con Silvia Toffanin ha spiegato: "La fine della relazione con la mia ex non è stato un dolore, lo è stato per i miei figli, ma stiamo bene così. Lei mi ha dato la libertà e io l’ho presa".