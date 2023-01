Belén Rodriguez: “Mai stata io a lasciare Stefano De Martino, non ho mai smesso di amarlo” Belén Rodriguez torna a parlare dell’amore per il marito Stefano De Martino: “Non sono stata io a lasciarlo. Quando ci siamo lasciati, ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire”.

A cura di Stefania Rocco

Belén Rodriguez torna a parlare dell’amore ritrovato con Stefano De Martino, l’uomo al quale è legata dal 2012, nonostante una serie di tira e molla. Intervistata dal settimanale F, la showgirl analizza le fasi più complesse del suo lungo matrimonio con il popolare conduttore Rai, conosciuto quando aveva solo 22 anni ed era appena uscito dalla scuderia di Amici. “Quando ci siamo messi insieme la prima volta lui aveva 22 anni e io 26: eravamo due pischelli, per giunta famosi. Stavamo entrando in un meccanismo di cui non avevamo idea. Non eravamo due nella coppia, eravamo migliaia: i paparazzi sotto casa ogni giorno, la morbosità della gente che voleva sapere, vivevamo in un tunnel di predatori. Esserci lasciati credo sia stata la cosa più naturale che potesse succedere”, dichiara Belén ricordando i primi anni insieme, la prima gravidanza e il matrimonio lampo celebrato quando erano entrambi giovanissimi. Poi le prime crisi e la separazione, arrivata come un fulmine a ciel sereno. All’epoca in cui si innamorò di Stefano, Belén era considerata la donna più desiderata d’Italia. Scelse un ballerino senza un solido futuro professionale di fronte. Per amore e senza alcun vantaggio:

Ha sempre avuto questo carisma, questa verve pazzesca: se ho scelto lui, quando avrei potuto stare con chiunque, qualcosa avevo visto. Ma la vita con un ballerino non è facile: c’è tanto egocentrismo, poche soddisfazioni personali, guadagni inferiori. All’inizio, quando non aveva i mezzi per realizzare i suoi progetti, sono stata sicuramente il suo muro portante. E comunque l’ho sempre sostenuto tantissimo

Il rapporto con Luna Marì: “Stefano la adora”

Belén ne approfitta anche per sgombrare il campo dai pettegolezzi relativi alle presunte ingerenze della famiglia Rodriguez nel loro rapporto: “In certi momenti potrebbe essere successo, per esempio quando è nato Santi mi sono fatta aiutare tanto da mia madre. Ma se parliamo di pranzi e cene, a mio marito piace tantissimo stare insieme: Stefano è di Napoli. Per il resto ognuno sta a casa sua, loro sono sempre stati molto rispettosi della mia vita. Non si sono mai intromessi nelle mie scelte sentimentali. Naturalmente, avendo con mia madre un certo dialogo, anche profondo e passionale, ci siamo detti delle cose”. A riavvicinarli, spiega Belén, ha contribuito il piccolo Santiago, il figlio nato dalla loro storia d’amore:

Il figlio fa tantissimo ma la scelta è dettata dal fatto che io amo questa persona, l’ho sempre amata e non ho mai smesso. Avere questa bellissima famiglia – Stefano adora Luna Marì – è qualcosa che non mi sarei mai aspettata: quando ho deciso di chiudere con lui e fare un passo definitivo con un altro escludevo che potessimo tornare insieme.

Belén Rodriguez: “Per Stefano ho sofferto tantissimo”

“Se cerchi di scappare da qualcuno che ami, non ce la fai: te lo ritrovi sempre davanti. Quando ci siamo lasciati ero ancora innamorata ma non volevo più soffrire”, dichiara ancora la conduttrice, “Io ho sofferto tantissimo per Stefano. Non sono stata io a mollarlo. Sembro forte perché in questo mondo devi farti una corazza altrimenti ti mangiano, ma nel mio privato sono molto cucciola, molto generosa. Mi chiedi una cosa e te ne do mille. Però pretendo altrettanto”.