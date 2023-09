Belèn Rodriguez ed Elio Lorenzoni giocano come bambini a Parco Sempione, video e foto della coppia Belèn Rodriguez ed Elio Lorenzoni sono sempre più affiatati. Lo dimostrano le foto e un video in cui camminano spensierati a Parco Sempione, lasciandosi andare a qualche gioco di coppia, immortalati dagli obiettivi dei fotografi.

A cura di Ilaria Costabile

Belen Rodriguez ed Elio Lorenzoni vivono la loro storia alla luce del sole, già da qualche tempo ormai, come dimostrano gli scatti pubblicati dai vari settimanali prima della conferma ufficiale avuta dalla stessa showgirl, che ha condiviso su Instagram alcuni momenti trascorsi insieme alla sua nuova fiamma. La curiosità attorno alla coppia aumenta e, infatti, non mancano fotografi appostati in ogni dove, anche di sera, ed è così che la coppia viene beccata a Parco Sempione.

Le foto e il video di Belen ed Elio Lorenzoni

Sul sito Whoopsee compaiono alcune foto e un video in cui Belèn ed Elio camminano indisturbati al Parco: chiacchierano, si guardano languidamente, lui si accende una sigarette, poi continuano a camminare l'uno accanto all'altra, con tanto di mano nel jeans a fare da appoggio. Una corsetta, un giro sull'altalena, qualche schermaglia ed è così che si conclude parte di una serata trascorsa insieme, spensierati e non curanti (o forse no), nel fatto che ci fossero gli obiettivi dei fotografi puntati addosso. Ormai, la loro frequentazione non è più un segreto, ragion per cui una passeggiata serale a Milano, ora ha il sapore della certezza e non più della prudenza.

Dagli scatti rubati ai post pubblicati da Belen

Risalgono a fine agosto, le prime foto che la showgirl ha pubblicato insieme al suo nuovo compagno. Al grido di "1, 2, 3 scatenatevi" ecco comparire su Instagram una serie di scatti che vedono Belen in compagnia di amici, tra cui compare anche il suddetto Elio, mano nella mano, sorridenti, complici e a concludere la carrellata una foto risalente a dieci anni fa, quando i due già si conoscevano. Insomma, un'amicizia che dura da tempo e che si è trasformata in qualcosa di più, e che dopo la fine dell'ennesimo riavvicinamento con Stefano De Martino, sembra avere anche un significato diverso. A seguire, dopo il via libera dato proprio da Belen, si sono aggiunti nuovi poste anche un servizio su Chi a lei dedicato, la degna conclusione di un'estate a cui non è certamente mancato l'amore.