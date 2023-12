Beatrice Valli e Marco Fantini annunciano il secondo matrimonio: “In chiesa, nell’estate 2024” Beatrice Valli e Marco Fantini sono pronti al loro matrimonio bis. I due influencer, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno annunciato che si sposeranno per la seconda volta nell’estate 2024: “Celebreremo il rito religioso di fronte a pochi intimi”.

A cura di Stefania Rocco

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno annunciato di stare preparando il loro secondo matrimonio. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, i due influencer hanno rivelato che nell’estate del 2024 pronunceranno il loro secondo sì, dopo le nozze a Capri dello scorso anno. A spingerli a celebrare il rito religioso sarebbe stata la possibilità di organizzare un evento per la loro strettissima cerchia di intimi, composta dai familiari e da pochi amici. In particolare, sarebbe una risposta al desiderio della nonna di Marco che non aveva potuto presenziare al matrimonio organizzato a Capri nel 2022.

L’annuncio di Marco Fantini e Beatrice Valli

Marco e Beatrice, di fronte a Silvia Toffanin, hanno svelato di stare organizzando le loro seconde nozze. “Sua nonna voleva esserci al matrimonio”, ha spiegato Beatrice per motivare le seconde nozze, “Quindi organizzeremo quello in chiesa nel 2024 con i parenti più stretti che non sono potuti venire a Capri”. Marco ha quindi ricordato quel giorno magico vissuto nel 2022: “Sposarci a Capri è stato un momento unico che rimarrà impresso nel mio cuore a vita, poi ci sarà una cosa in più con il Signore e tutta la nostra famiglia”.

Marco e Beatrice 10 anni dopo la crisi: “Ci ha fatto capire di essere fatti l’uno per l’altra”

Marco e Beatrice hanno ripercorso nello studio di Verissimo la loro storia, a partire da quella scelta a Uomini e Donne che risale ormai a 10 anni fa. Scelta che fu seguita da una crisi brillantemente superata dalla coppia: “La pausa di riflessione? Quel distacco è stato importante per la nostra coppia, è in quel periodo che abbiamo capito di essere fatti l'uno per l'altra. Avevamo 18 e 22 anni quando siamo usciti da Uomini e donne. Il primo anno insieme è stato bellissimo, poi ci siamo un po' guardati indietro e abbiamo deciso di prenderci un momento di pausa. Poi abbiamo deciso di trasferirci insieme a Milano. Da allora non ci siamo più lasciati e abbiamo costruito la nostra famiglia”. Famiglia che si ritroverà a festeggiare le seconde nozze. Questa volta, però, a congratularsi con loro ci saranno solo le persone care.