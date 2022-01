Ashley Graham di nuovo mamma: “I gemelli sono nati in casa, sono felici e in salute” Ashley Graham ha annunciato di essere diventata mamma per la terza volta. La modella, già madre di Isaac Menelik Giovanni, ha avuto due gemelli dal marito Justin Ervin.

A cura di Daniela Seclì

Ashley Graham è diventata mamma per la terza volta. La modella, già madre di Isaac Menelik Giovanni Ervin, in queste ore ha avuto due gemelli dal marito Justin Ervin. L'annuncio è stato dato su Instagram. Al momento i due genitori non hanno svelato i nomi prescelti per i due figli appena avuti. Il parto è avvenuto venerdì 7 gennaio 2022.

Ashley Graham annuncia la nascita dei gemelli

Ashley Graham ha raccontato tutti i tasselli della gravidanza sui social. In tanti, dunque, attendevano la notizia della nascita dei bambini. La modella li ha accontentati, con un annuncio pubblicato nelle Instagram Stories:

"Justin e io siamo entusiasti di condividere con voi che i nostri bambini sono qui. Sono nati questa mattina presto a casa e sono felici e in salute. Mi sto prendendo del tempo per rimettermi e stare con mio marito e i miei tre figli, ma non vedo l'ora di condividere di più con voi. Con amore, Ashley Graham".

I bambini sono nati sei giorni dopo il previsto

Negli ultimi giorni, Ashley Graham sembrava impaziente di poter abbracciare i suoi bambini. Su TikTok aveva spiegato che sabato 1 gennaio, la gravidanza era giunta al termine, ma erano passati altri sei giorni senza che i piccoli venissero alla luce. Alla fine ha esclamato rassegnata: "La scadenza è solo un'ipotesi, alla fine i bambini arrivano sempre nel giusto giorno del loro compleanno". E quel giorno è arrivato il 7 gennaio. Dopo avere dato l'annuncio della nascita dei bambini, Ashley Graham e Justin Ervin non hanno più usato i loro profili social. Come la modella ha annunciato, questo è il momento per lei di fare un passo indietro, prendersi il tempo per rimettersi dopo il parto e, soprattutto, dedicarsi a condividere questi giorni con suo marito, con il primogenito e con i due bambini che ora hanno bisogno della loro mamma. Quando lo riterrà opportuno, tornerà sui social.