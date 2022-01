Delia Duran al GF Vip racconta il suo passato: “Non avevamo una casa dove vivere” Delia Duran ha raccontato a Federica Calemme del suo passato: da piccola non aveva una casa dove vivere e quando ha guadagnato i suoi primi soldi ha comprato una casa alla mamma.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Delia Duran nella Casa del Grande Fratello Vip si sta lasciando andare a diverse confessioni sulla sua vita e ieri in serata ha raccontato a Federica Calemme del suo passato. Dopo aver svelato diverse volte retroscena riguardo la sua storia d'amore con Alex Belli, scendendo anche in particolari intimi, ha parlato della sua infanzia segnata da problemi economici. Quando iniziò a lavorare, il suo primo pensiero fu per la mamma: le comprò subito una casa.

Il racconto di Delia Duran

La modella venezuelana entrata a far parte da diverse settimane del reality, ieri pomeriggio si è lasciata andare ad un racconto sulla sua infanzia. Quando era piccola lei e la sua famiglia non avevano una casa dove poter vivere: per questo motivo non appena ha iniziato a lavorare ha subito pensato a comprare una casa alla mamma.

Il mio sogno più grande era comprare una casa a mia madre, misi tutti i soldi da parte. Noi non avevamo una casa dove vivere, dormivamo da un parente. Volevo farlo per lei e così è andata. Quando sono arrivata in Italia era il mio obiettivo, le ho comprato una casa e gliel'ho arredata. Ho fatto tanto per lei.

Delia Duran non è riuscita a nascondere la commozione ed è scoppiata in lacrime, consolata da Federica Calemme che l'ha abbracciata.

Delia Duran e la mamma

La confessione su Alex Belli

Nella lunga chiacchierata con Federica, Delia Duran ha parlato anche di Alex Belli. Quanto accaduto nell'ultima puntata ha creato ancora più confusione nella modella venezuelana.

Sono in confusione, ho visto una cosa paradossale ieri. Mi manca quella complicità che avevamo. Lui è uscito per recuperare il nostro rapporto ma non mi ha detto alcune cose per paura

Crede che l'amore che li lega è ancora attivo e per questo motivo non esclude la possibilità di dargli una nuova chance. "È lui che deve fare il passo, vediamo come si comporta" ha aggiunto.