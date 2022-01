Le gemelle Olsen ricordano Bob Saget, loro padre sul set di “Amici di papà” Mary-Kate e Ashley Olsen si sono alternate nel ruolo di Michelle, la figlia di Danny Tanner, in Gli amici di papà. Per le gemelle, che all’epoca avevano appena 10 anni, Bob Saget è stato una sorta di padre adottivo: “Era un uomo più amorevole, compassionevole e generoso”.

A cura di Giulia Turco

Le gemelle Olsen piangono la morte di Bob Saget, l'attore trovato senza vita a 65 anni, con il quale avevano condiviso il set di Gli Amici di papà (Full House), sitcom americana di fine anni 80 inizio 90. Mary-Kate e Ashley Olsen si sono alternate nel ruolo di Michelle, la figlia più giovane di Danny Tanner, protagonista della serie interpretato da Saget. Nonostante le gemelle non siano tornate sul set per lo spin-off della sitcom su Netflix, restano particolarmente affezionate al cast di uno dei lavori che le ha lanciate nel mondo della serialità americana.

Il ricordo di Mary-Kate e Ashley Olsen

Tanti i personaggi del mondo dello spettacolo che hanno voluto rendere omaggio all'attore scomparso. Tra loro, nella giornata del 9 gennaio, le gemelle Olsen hanno rilasciato una dichiarazione tramite People, in onore di Bob Saget che è stato il loro padre adottivo, avendo ricoperto entrambe il ruolo della figlia nella famosa serie tv. Le due ragazze, che all'epoca avevano 10 anni, hanno ricordato la sua generosità e il suo calore:

Bob era l'uomo più amorevole, compassionevole e generoso. Siamo tristi che non sia più con noi, ma sappiamo che continuerà ad essere al nostro fianco per guidarci con la grazia che ha sempre fatto. Pensiamo alle sue figlie, moglie e famiglia e porgiamo le nostre condoglianze.

La morte di Bob Saget

L’attore e comico americano si è spento a 65 anni in circostanze non ancora definite. Il suo cadavere è stato trovato in una stanza d’hotel in Florida, nei giorni in cui stava portando avanti il tour di un suo spettacolo di stand up Comedy. Stando a quanto riporta l’Associated Press, la polizia è stata avvertita della presenza di un corpo senza vita in una stanza del Ritz Carlton di Orlando e, per quanto si sa fino ad ora, sembra che non ci fossero tracce di abuso di farmaci o droghe. La famiglia dell’attore ha confermato la sua morte: “Siamo devastati. Era tutto per noi e vogliamo che voi sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e riunire persone di ogni ceto sociale”, hanno fatto sapere i familiari in una nota.