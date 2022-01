Morto l’attore e comico Bob Saget, fu protagonista della sitcom Gli amici di papà Morto l’attore e comico americano Bob Saget, 65 anni, famoso per il suo personaggio nella sitcom “Gli amici di papà”.

A cura di Redazione Spettacolo

Bob Saget (Photo by Leon Bennett/Getty Images)

L'attore e comico americano Bob Saget, 65 anni, famoso per il suo personaggio nella sitcom "Gli amici di papà" ("Full House") è stato trovato morto in una stanza d'hotel in Florida mentre era in tour con il suo spettacolo di stand up. Stando a quanto scrive l'Associated Press, le forze dell'ordine erano state allertate per un uomo privo di sensi in una stanza del Ritz Carlton di Orlando e stando alle prime notizie pare che nella camera non siano state trovate tracce di violenza o abuso di farmaci e droghe". La famiglia, che ha reso nota la notizia, ha scritto in una nota stampa: "Siamo devastati nel confermare che il nostro amato Bob è morto oggi", ha detto la sua famiglia in una dichiarazione. "Era tutto per noi e vogliamo che voi sappiate quanto amava i suoi fan, esibirsi dal vivo e riunire persone di ogni ceto sociale".

La partecipazione nella sitcom Gli amici di papà

L'attore, famoso per la sua partecipazione nella sitcom "Gli amici di papà" in onda su Italia 1 nel 1996 (la prima messa in onda, però, fu su Rai1 con il titolo "Padri in prestito") era in tour con il suo spettacolo di stand up "I Don’t Do Negative Comedy Tour" e vista l'accoglienza benevola del pubblico era lasciato andare anche a una celebrazione sulla sua pagina Instagram, in cui scriveva: "Sono tornato a fare uno spettacolo comico come quando avevo 26 anni. Mi sembra di trovare la mia nuova voce e di amarne ogni momento". Sono tanti i colleghi e amici che hanno espresso stupore e dolore per la scomparsa dell'attore. L'altro protagonista della sitcom "Gli amici di papà" John Stamos, per esempio, si è detto completamente distrutto, in totale stato di shock: "Non avrò mai e poi mai un altro amico come lui".

La voce narrante di How I met your mother

Negli Usa Saget era famoso anche per la serie comica "America’s Funniest Home Videos" oltre alla serie che ha dato popolarità anche alle gemelle Olsen, Mary-Kate e Ashle. Proprio loro hanno voluto ricordare l'attore in una nota: "Bob era l'uomo più amorevole, compassionevole e generoso che abbiamo conosciuto. Siamo profondamente addolorate che non sia più con noi, ma sappiamo che continuerà a essere al nostro fianco per guidarci con la sua grazia, come ha sempre fatto". Saget è stata anche la voce narrante di "How I met your mother", ovvero interpretando Te Mosby da anziano anche se non è mai apparso di persona. Nel 2020 fu costretto a interrompere il suo tour e cominciò un podcast, ma negli anni ha anche diretto alcune serie ed è apparso nella serie "Hand of God".