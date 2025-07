È morto Bun Hay Mean, aveva 43 anni: il comico francese è caduto dall’ottavo piano di un palazzo

È morto Bun Hay Mean, conosciuto in Francia come Chinois marrant (Il Cinese buffo). Il comico aveva 43 anni ed è caduto dall’ottavo piano di un palazzo a Parigi. La procura indaga sulle cause del decesso: non è ancora chiaro se sia stato un incidente o un gesto volontario.

È morto il comico Bun Hay Mean, conosciuto in Francia come Chinois marrant (il cinese buffo). Aveva 43 anni. Il decesso è avvenuto oggi (10 luglio) a Parigi, dopo una caduta dall'ottavo piano di un palazzo. La procura ha aperto un'inchiesta per determinare le cause: non è ancora chiaro se sia stato un incidente o un gesto volontario.

L'annuncio della morte: "É scivolato facendo una caduta di diversi piani"

Bun Hay Mean è morto dopo essere caduto dall'ottavo piano di un palazzo a Parigi. A darne notizia sui social è stato il produttore Philippe Delmas: "È con infinita tristezza che dobbiamo annunciare la tragica scomparsa del nostro amico, del nostro immenso artista, Bun Hay Mean". Stando alle sue parole, il decesso del comico sarebbe stato un incidente: "Secondo gli elementi in nostro possesso, è stato poco prima della partenza, mentre cercava di recuperare il suo telefono caduto nella grondaia del balcone, che Bun è scivolato facendo una caduta di diversi piani”. La procura di Parigi però ha aperto un'inchiesta e sta indagando sull'accaduto.

La carriera di Bun Hay Mean

Nato in Francia nel 1981, padre cinese e madre cambogiana, Bun Hay Mean aveva iniziato la sua carriera nel mondo della comicità intorno ai 30 anni, dopo un diploma in informatica e un passato non facile. "Ero senza tetto, mi esibivo davanti a 2-3000 persone ma un’ora dopo mi mettevo a dormire sulla panchina della fermata del tram", aveva raccontato a proposito dei suoi esordi. Nel 2014 conobbe il successo entrando a far parte del Jamel Comedy Club e il suo primo spettacolo fu Chinois Marrant dans la légende de Bun Hay Mean (Il Cinese Divertente nella leggenda di Bun Hay Mean), che portava sul palco temi come stereotipi e razzismo. Nel 2025 aveva annunciato una tournée del suo spettacolo Kill Bun ispirato al film Kill Bill di Quentin Tarantino ma, durante una tappa, era stato ricoverato in ospedale e la produzione aveva fatto sapere che si trovava “in uno stato di sofferenza e aveva bisogno di riposo”.