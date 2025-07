Com’è morto Bun Hay Mean e perché non si tratterebbe di suicidio: “Stava provando a recuperare il suo telefono”

Il produttore Philippe Delmas spiega le cause della morte di Bun Hay Mean, il comico francese deceduto a Parigi il 10 luglio dopo una caduta dall’ottavo piano di un palazzo. Secondo lui, non si tratterebbe di suicidio: “È stato un incidente deplorevole”. Nel frattempo, proseguono le indagini della procura.

Com'è morto Bun Hay Mean e perché non si tratterebbe di suicidio

In un'intervista a La Provence, il suo produttore spiega che il comico francese, in realtà, non si sarebbe suicidato. Mean sarebbe caduto dal balcone "mentre cercava di recuperare il suo telefono, apparentemente incastrato in una grondaia, con una scopa", ha raccontato Philippe Delmas. Di fronte alle domande dei fan sui social media, ha poi chiarito le circostanze della morte dell'artista 43enne: "È stato un incidente davvero deplorevole. Facciamo ancora fatica a crederci. Lo shock è immenso, per la sua famiglia, i suoi genitori, i suoi fratelli e le sue sorelle che vivono in Gironda, e anche per noi".

Bun Hay Mean avrebbe dovuto prendere un volo diretto in Canada questa mattina, 11 luglio: "La sua valigia era pronta. Il suo direttore di scena, che lo stava aspettando, non è riuscito a contattarlo. Era atteso per venerdì sera all'Olympia di Montreal. Era felicissimo di partire e stava molto bene. Eravamo felici di rivederlo sul palco dopo un 2024 deludente. E aveva anche in programma un grande tour. Tutto si è fermato bruscamente. È terribile", continua Delmas.

La carriera e il successo al Jamel Comedy Club

Il noto comico si era fatto conoscere al Jamel Comedy Club nel 2014, era apparso anche in diversi lungometraggi, tra cui Problemos di Eric Judor e L'Empire du Milieu di Guillaume Canet nel 2023. Nel 2025 aveva annunciato una tournée del suo spettacolo Kill Bun ispirato al film Kill Bill di Quentin Tarantino ma, durante una tappa, era stato ricoverato in ospedale e la produzione aveva fatto sapere che si trovava “in uno stato di sofferenza e aveva bisogno di riposo”.