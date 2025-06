Le cause della morte di Anne Burrell ancora poco chiare: “La sera prima si è esibita in uno show di stand up comedy”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

La chef americana Anne Burrell è stata trovata priva di sensi nel suo appartamento newyorkese, nella giornata di martedì 17 giugno. Le cause della morte della 55enne, al momento, non sono ancora chiare, ma emergono nuovi dettagli in merito al suo stato di salute, ma anche al suo stato emotivo, oltre al fatto che la sera prima del suo ritrovamento era stata protagonista di uno spettacolo.

Lo spettacolo la sera prima della morte

Stando a quanto riportano fonti americane, sembrerebbe che dopo il ritrovamento del corpo della chef, sia stata fatta una chiamata al 911 e una volta arrivati sul posto i vigili del fuoco, questi ultimi avrebbero reso noto che la persona da cui proveniva la chiamata fosse a conoscenza del fatto che Burrell fosse andata in arresto cardiaco e deceduta poco prima del loro arrivo. Nel frattempo, altre personalità vicine alla donna, hanno dichiarato che la chef non fosse turbata prima del suo decesso, ma anzi fosse di "ottimo umore".

Secondo quanto riportato da Us Weekly, infatti, era stata ad uno spettacolo di stand up comedy, al quale aveva partecipato proprio in veste comica, salendo sul palco del Second City NYC a Brooklyn e una fonte vicina a People: "Tutti hanno detto che ieri sera era fantastica e molto felice" un'altra fonte ha aggiunto: "Era di ottimo umore ieri sera, durante e dopo lo spettacolo di improvvisazione. La tipica Anne allegra ed estroversa, si stava divertendo un mondo".

Una scomparsa al quanto scioccante, quindi, dal momento che sembrava non ci fossero problemi di alcun tipo, soprattutto in relazione al suo stato di salute. Il debutto sul palco del teatro newyorkese è stata la chiusura di un percorso, iniziato lo scorso marzo, dopo aver seguito un corso di stand-up comedy alla Second City. E, infatti, di questa esperienza ne aveva parlato anche su Instagram dove aveva scritto: "È così divertente e sto imparando così tanto! Mi aiuta ad uscire dal mio guscio, era come se ne avessi bisogno". Le cause della morte di Anne Burrell, quindi, sono ancora poco chiare, ma si attendono ulteriori aggiornamenti per saperne qualcosa in più.