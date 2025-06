È morta Anne Burrell, la chef di Food Network trovata priva di sensi nella sua casa: aveva 55 anni

video suggerito

A cura di Gaia Martino

È morta Anne Burrell, chef e volto storico di Food Network, all'età di 55 anni. La cuoca americana è stata trovata "priva di sensi e incosciente" nel suo appartamento a New York. Conduttrice di Worst Cooks in America (Peggior cuoco d'America) e Secrets of a Restaurant Chef su Food Network, è stata anche una prima chef in "Iron Chef America". Lascia il marito e i quattro figli.

La morte di Anne Burrell

People.com annuncia la morte di Anne Burrell, chef americana e noto volto televisivo. I suoi familiari hanno condiviso una nota con la rivista statunitense: "Anne era una moglie, una sorella, una figlia, una madre e un'amica amatissima: il suo sorriso illuminava ogni stanza in cui entrava. La luce di Anne irradiava non solo le persone che conosceva, toccava milioni di persone in tutto il mondo. Anche se non è più con noi, il suo calore, il suo spirito e il suo amore sconfinato rimangono eterni". Non è ancora chiara la causa della morte di Anne Burrell: People.com fa sapere che ieri, nelle prime ore del mattino, la polizia ha fatto irruzione nella sua casa dopo una segnalazione. La chef è stata trovata, nel suo appartamento di Brooklyn a New York, "priva di sensi" e dopo l'intervento dell'ambulanza, è stata dichiarata morta sul posto. Aveva 55 anni e lascia i figli Isabella, Amelia, Nicolas e Javier, il marito Stuart Claxton e la madre e i fratelli.

L'addio di Gigi Hadid a Anne Burrell: "Ciao leggenda"

È diventata nota al pubblico televisivo come conduttrice di Worst Cooks in America sul canale Food Network: la sua passione e il talento per la cucina riuscivano a trasformare aspiranti chef in cuochi di successo. La modella Gigi Hadid le ha dedicato un IG story: "Ho il cuore spezzato dopo aver appreso della morte della grande Anne Burrell. Da fan di lunga data, poter condividere questa giornata con lei è stato un sogno che si avverava. Picchia Bobby. Aspetta. Mangia. Vorrei che lo facessimo di nuovo. Era fantastica. Riposa in pace leggenda".