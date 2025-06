video suggerito

Cristiano Malgioglio racconta l'ultima telefonata con Raffaella Carrà prima della sua morte, cosa gli disse Cristiano Malgioglio ricorda l'ultima telefonata con Raffaella Carrà prima della sua scomparsa, in collegamento con lo studio de La Volta Buona. Le parole del cantante: "Mi aveva invitato a dormire a casa sua, ma io sono molto disordinato".

A cura di Sara Leombruno

Nella puntata di martedì 17 giugno, a La Volta Buona si è celebrata Raffaella Carrà, scomparsa il 5 luglio 2021. Artista eclettica, capace di entrare a far parte della storia della televisione e della musica italiana, domani avrebbe spento 82 candeline. Per questo motivo, Caterina Balivo ha deciso di renderle omaggio con ospiti d’eccezione come Cristiano Malgioglio, Clarissa Burt e Alberto Perrone. Le parole del cantante: "

Le parole di Cristiano Malgioglio su Raffaella Carrà

In collegamento al telefono con Caterina Balivo, Malgioglio ha raccontato un aneddoto su Carrà: "Dovevo scrivere “Forse forse”, la sua prima canzone d’amore". Le serviva un testo che avesse molta sensualità e credeva che solo io potessi scrivere un testo del genere: "Mi aveva invitato a dormire a casa sua, ma io sono molto disordinato. Lei mi ha detto: “No no, mi dispiace”".

L'ultima telefonata prima di morire: "È stato un dolore enorme"

Poi, il riferimento alla telefonata ricevuta poco prima della sua scomparsa: "È stato un dolore enorme, non sapevo niente e mi ha salutato. Non dimenticherò mai cosa mi ha detto: “Rimani così come sei, non cambiare mai, perché quando arrivi tu la tv cambia colore”. Quando ci ha lasciato è stato un colpo al cuore. Se non ci fosse stata lei, non sarei diventato chi sono perché non avrei fatto tante canzoni. Le devo tutto", le parole.

Un'altra donna che manca professionalmente a Maglioglio è Mina: "Questi sono i grandi dolori della vita, sono cresciuto con loro e devo a loro tutto".

Il commento di Clarissa Burt

Anche Clarissa Burt, presente in studio come ospite, ha voluto ricordare la carriera della conduttrice e cantante. A domanda diretta della conduttrice, l'attrice, reduce dall'esperienza al Grande Fratello, ha detto: "Grande donna e professionista, per me è stata come una sorella maggiore".