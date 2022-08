Anna Tatangelo accusata per le foto provocanti al mare: “Bigotti, una donna è libera di farlo” “In America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica, JLO o Madonna non sarebbero mai andate avanti”, è la replica della cantante. “Detto da una donna fa davvero impressione”.

A cura di Giulia Turco

Anna Tatangelo finisce nel mirino delle critiche anche in vacanza. La costante propensione al giudizio sul corpo porta a scatenare polemiche qualunque sia la sua forma, troppo magro, troppo abbondante, troppo sexy o troppo esposto. È il caso della cantante di Sora che in costume da bagno mostra un corpo allenato e tonico, senza riuscire a sfuggire alle critiche.

Anna Tatangelo rivendica il diritto allo scatto osè

Qualche posa immortalata durante una giornata di vacanza ad Ibiza è bastata per innescare l'ennesima polemica social sul corpo femminile. Questa volta alla cantante viene contestato di aver condiviso foto fin troppo osé per essere una donna, una madre e un personaggio pubblico esposto. L’accusa da parte di alcuni follower è quella di sessualizzare il proprio corpo assecondando il gradimento del pubblico maschile. "Ogni donna ha il diritto di sentirsi bene con se stessa, dentro e fuori”, risponde prontamente la cantante. “Nulla toglie all’essere mamma, zia o compagna. Diciamo che in America se ci fosse stato questo bigottismo nella musica, una JLO, una Madonna, una Aguilera non sarebbero mai andate avanti. Comunque detto da una donna fa davvero impressione”.

In vacanza al mare ma senza Livio Cori

A quanto pare Anna Tatangelo non sarebbe partita con Livio Cori alla volta di Ibiza. Le Instagram Stories del rapper napoletano mostrano infatti che si trova nella città partenopea, ma potrebbe essere solo questione di impegni lavorativi. Stando al gossip infatti – e alle foto a testimonianza – i due si sono riavvicinati dopo la presunta crisi d’amore che li aveva allontanati fino a qualche mese prima. Gli scatti pubblicati sul settimanale Diva e Donna li hanno pizzicati mentre, complici e innamorati, si scambiano teneri baci sotto al sole bollente di luglio.