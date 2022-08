Anna Pettinelli accusata di ritoccare le foto: “Con i filtri rendo la pelle più liscia, che male c’è?” Anna Pettinelli si è sfogata su Instagram e ha replicato agli hater che da giorni puntano il dito contro di lei, accusandola di avere ritoccato le labbra e di ricorrere ai filtri per migliorare le sue foto social.

A cura di Daniela Seclì

Social, croce e delizia. Ne sa qualcosa Anna Pettinelli, che nelle ultime ore ha pubblicato uno sfogo sul suo profilo Instagram. La conduttrice radiofonica, si è difesa da coloro che l'accusano di avere le labbra ritoccate e di ricorrere a filtri e altri magheggi per migliorare le sue foto. Eppure, come ha rimarcato anche Pettinelli, raramente social fa rima con naturalezza: "Che male c'è a voler sembrare più carine?".

Lo sfogo di Anna Pettinelli

Anna Pettinelli ha pubblicato su Instagram due foto, una risalente a 40 anni fa e una scattata in questi giorni. Così, ha voluto dimostrare che le sue labbra sono essenzialmente le stesse e dunque, non è ricorsa ad alcun ritocchino. Poi, ha spiegato di usare dei filtri per rendere la pelle più liscia, ma non ha certo paura di sfigurare alla "prova dal vivo":

Eccomi qui: ora e 40 anni fa. Ho pensato di dare soddisfazione a haters e criticoni per farli sentire un momento importanti e dare un consiglio, visto che da giorni rompete le pa**e con le dimensioni della mia bocca che come vedete, a parte un normale ingrandimento portato dall’età, è rimasta la stessa. Non smetterete, lo so è nella vostra perversa natura, ma anche voi avete diritto a vivere. Detto ciò, è vero che la gente con il Photoshop si toglie taglie, affetta fianchi, pialla rughe e cellulite, aumenta seni ma che male c’è a voler sembrare, almeno in foto, più carine? Voi pubblichereste foto in cui siete venuti male? No. Allora usate i filtri come tutti. Io, per esempio, uso Facetune per fare la pelle più liscia. Usatelo anche voi, nella versione base è gratuito, ma ricordatevi c’è sempre la prova dal vivo e lì, incontrandoci, vedremo chi sta meglio. Voi o io.

Tina Cipollari e Pamela Petrarolo tra i vip che la difendono

Sono tantissimi coloro che hanno commentato il suo post e si sono detti d'accordo con lei. Tra i tanti commenti anche quello di Tina Cipollari, che l'ha invitata a non badare agli hater: "Lasciali scrivere poveracci, con o senza filtri sei sempre una bella donna. Vorrei vedere tutte quelle che criticano quanto sono belle, saranno delle ces** allucinanti". Anche Pamela Petrarolo si è schierata dalla parte di Anna Pettinelli: