Anna Pettinelli fuori da Amici, ma Maria De Filippi avrebbe in serbo un nuovo programma per lei La speaker radiofonica si prenderà una pausa dal suo impegno come insegnante di canto ad Amici. Il motivo potrebbe essere legato alla volontà di far subentrare Arisa in cattedra, ma anche al progetto di Fascino di ricollocare Pettinelli su un nuovo format.

A cura di Giulia Turco

Anna Pettinelli fuori da Amici, ma non dalla squadra di Maria De Filippi. Mentre sembra ormai una certezza che la speaker radiofonica verrà sostituita da Arisa alla cattedra di canto del talent show, circolano diverse indiscrezioni sul suo futuro in tv. Sembra che la Pettinelli non andrà troppo lontano.

Anna Pettinelli resterà in squadra con Maria De Filippi

Oltre all’impegno con RDS che porta avanti da oltre 30 anni, Anna Pettinelli continuerà a fare presenza fissa a La Vita in diretta su Rai 1, che la ospita in studio dal 2020. Per quanto riguarda l’intrattenimento di casa Fascino però, sembra che la speaker si prenderà una pausa dal suo impegno come insegnante di canto. Il motivo potrebbe essere legato alla volontà di far subentrare Arisa in cattedra, ma anche al progetto di ricollocare Pettinelli su un nuovo format. Un’opzione sostenuta da TvBlog, “voci riferiscono sia in ballo per un nuovo programma Fascino affidato alla conduttrice ed ex insegnante”. Quale?

E se fosse Anna Pettinelli a condurre La Talpa?

Com’è noto dal 2023 Fascino accoglierà un nuovo format, la versione rivisitata dello storico La Talpa. Mentre Simona Ventura si è già tirata indietro rispetto alla possibilità di condurlo, ci sai chiede chi prenderà il timone del nuovo show. Si pensa ad un ritorno di Filippo Bisciglia nel ruolo di inviato, ma chi ci si sarà alla guida di un ipotetico studio è ancora un mistero e non è escluso che a questo punto possa saltare fuori proprio il nome di Pettinelli. D’altronde in passato è già stata opinionista di un reality come La Fattoria. Al momento, chiaramente, si tratta solo di ipotesi che non esclude altre possibilità come quella sostenuta da TvBlog che la vorrebbe alla guida di un nuovo format ideato per Witty Tv, il portale legato ai programmi di Maria De Filippi.