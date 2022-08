“Filippo Bisciglia inviato de La Talpa”, il reality show potrebbe essere senza vip In attesa di scoprire come sarà la nuova versione de La Talpa completamente riformulata dalla produzione di Maria De Filippi, alcune indiscrezioni parlano di Filippi Bisciglia nel ruolo di inviato. Inoltre sembra che possa esserci un cast tutto nip, senza alcun concorrente famoso.

A cura di Giulia Turco

Mentre per la nuova edizione de La Talpa sembra occorrerà attendere fino alla prossima primavera, iniziano a circolare le prime indiscrezioni su come sarà il reality show nella sua rivisitazione targata Fascino. Desterà sicuramente la curiosità del pubblico sapere che nei panni dell’inviato potremmo rivedere Filippo Bisceglia, ex conduttore di Temptation Island che dopo lo stop del programma si è trovato senza il suo ruolo.

Come sarà la nuova versione de La Talpa

A rivelare le indiscrezioni circa il nuovo programma è Tvblog. Secondo il portale il conduttore romano sarebbe stato già scelto dalla produzione per ricoprire il ruolo di inviato nel nuovo show, che tornerà su Canale 5 dopo 14 anni di assenza. La Talpa dovrebbe essere totalmente riformulato dalla produzione di Maria De Filippi, che non solo si sarebbe già accaparrata un volto familiare dei suoi programmi per il nuovo progetto, ma starebbe valutando l’ipotesi di un cast tutto nip. Per la prima volta nella storia del programma nessun personaggio famoso dovrebbe entrare in gioco, ma soltanto persone comuni. Una scelta che d’altronde rispecchierebbe a pieno lo stile delle produzioni Fascino.

Chi condurrà La Talpa, Simona Ventura si tira fuori

Mentre Bisciglia potrebbe essere colui che guiderà i concorrenti sul gioco, resta da chiedersi chi ci sarà a tirare le fila del programma, ma soprattutto: ci sarà una conduzione in carne e ossa? L’idea che lo show possa avere soltanto una voce narrante non è esclusa. Era stata già ipotizzata mesi prima, per Ultima Fermata. Un'idea messa poi da parte in favore della conduzione di Simona Ventura. Per il momento l’unica certezza sembra essere che la conduttrice non farà la doppietta. Ventura lo ha confermato rispondendo ai rumors, senza lasciare spazio a dubbi sui social: “Non se ne parla”.