Maria De Filippi: “Non so se avrò la forza di tenere la mano a Costanzo quando morirà, troppo dolore” Maria De Filippi si è raccontata in un’intensa intervista rilasciata al settimanale Oggi: dalla paura della morte ad alcune precisazioni circa il suo ruolo nel reality La Talpa.

A cura di Daniela Seclì

Maria De Filippi ha concesso un'intensa intervista al settimanale Oggi. La conduttrice, che sta trascorrendo gli ultimi giorni di vacanza ad Ansedonia, si prepara a tornare in tv, dove l'attendono Amici, Uomini e Donne, Tu sì que vales e C'è posta per te. Quanto a La talpa, invece, ha voluto precisare:

"I diritti non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio (Berlusconi, ndr) mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format".

La più grande paura di Maria De Filippi

"Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune agli “ostacoli” e alle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte": ha raccontato Maria De Filippi sulle pagine di Oggi. Ha aggiunto, poi, che il primo dolore devastante vissuto nella sua vita è stata la morte di suo padre. Un lutto che non ha "mai superato":

Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati…Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L’unico che conosco.

Maurizio Costanzo vorrebbe tenerle la mano nel momento della morte

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo ha dichiarato più volte che vorrebbe che la moglie Maria De Filippi gli stringesse la mano nell'ultimo istante della sua vita. Una dichiarazione intensa e romantica, che restituisce quanto sia solido il loro legame, dopo tanti anni trascorsi insieme. A riguardo, Maria De Filippi ha commentato:

"Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita".

Infine, ha dichiarato che vorrebbe imparare a prendere la vita con più leggerezza. Intanto, prova a tenersi alla larga da tutto ciò che rischia di intralciare il suo desiderio di essere libera: "Come la dipendenza dalle serie tv. Ne ero bulimica. […] Sono selvatica, istintiva e vera. Proprio come gli animali".