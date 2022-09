Quando inizia Amici 22: data e orario della prima puntata del talent di Maria De Filippi Manca poco per una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi: il talent show sta per tornare in onda su Canale 5, pronto a formare una nuova classe di allievi.La registrazione sarebbe in programma per il 14 settembre.

A cura di Gaia Martino

Manca poco al ritorno del talent show più amato del piccolo schermo, Amici di Maria De Filippi si appresta a formare una nuova classe per la stagione 2022/2023. Tante le novità sul tavolo degli insegnanti che ha dovuto salutare due veterane, Veronica Peparini e Anna Pettinelli, per fare spazio ad Arisa e l'esordiente Emanuel Lo. Il profilo social ufficiale del programma ha annunciato la data di partenza: il 18 settembre si inizierà a formare la prima classe di Amici. In onda su Canale 5 anche il video promo ufficiale che mostra i protagonisti della passata edizione, vinta da Luigi Strangis.

La prima puntata di Amici 22 si registra il 14 settembre

Il programma condotto da Maria de Filippi torna in onda dopo la pausa estiva per dare la possibilità a nuovi talenti di emergere. Amici 22 parte domenica 18 settembre, alle ore 14, su Canale 5, come annunciato dal profilo social del talent, "Scopriremo chi saranno i nuovi allievi" si legge. La puntata però non sarà in diretta. La pagina esperta del talent show, Amici News, fa sapere che la registrazione del primo appuntamento in studio è in programma il 14 settembre. Da quel giorno dunque inizieranno a girare i primi spoiler, in molti sono curiosi di sapere se Mattia Zenzola farà il suo ritorno nella scuola di danza e canto.

Le anticipazioni sul cast di Amici 22: professori e allievi

A partire dal prossimo 18 settembre i telespettatori inizieranno a conoscere i prossimi volti protagonisti di Amici. Ad essere ufficiali sono i nomi che siederanno sul tavolo dei giudici: ai riconfermati Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Raimondo Todaro e Alessandra Celentano si aggiungeranno Arisa e Emanuel Lo. Due volti già visti nel talent: la cantante lucana torna a due anni di distanza dall'ultima volta, il ballerino invece ricoprì il ruolo di giudice di Hip hop nel 2016. Le new entry hanno preso il posto di Veronica Peparini e Anna Pettinelli che non saranno dunque presenti nella nuova edizione del programma.

Per ora sono soltanto indiscrezioni invece quelle riguardanti i prossimi allievi. Mattia Zenzola, che lo scorso anno fu costretto ad abbandonare a causa di un infortunio, potrebbe fare il suo ritorno per godersi a pieno l'esperienza. Potrebbe conquistare un banco ad Amici 22 anche un figlio d'arte, Giovanni Antonacci, cantante classe 2001 figlio del celebre artista Biagio.