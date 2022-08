Mattia Zenzola tornerà ad Amici 22? Quali saranno le sorti del ballerino Mattia Zenzola è stato uno dei ballerini più acclamati della scorsa edizione, il suo percorso prima di approdare al serale si è concluso a causa di un infortunio. Raimondo Todaro gli aveva promesso un banco per l’edizione successiva, come sono andate le cose?

A cura di Ilaria Costabile

Lo scorso anno tra i ballerini più acclamati dell'edizione di Amici c'era anche Mattia Zenzola. Il ragazzo aveva superato le selezioni ed era entrato di diritto nella scuola di Canale 5, ma a poco più di un mese dal serale un infortunio che necessitava di un tempo piuttosto lungo di ripresa, non gli ha permesso di continuare il suo percorso nel talent. La direzione, comunicandogli la necessità di dover abbandonare il pomeridiano, gli assicurò che nella prossima edizione un banco sarebbe stato suo. Ora che le selezioni per i nuovi allievi sono iniziate, come sono andate le cose?

Mattia Zenzola ci sarà ad Amici?

Una promessa che, quindi, dovrebbe essere mantenuta da Raimondo Todaro, il coach del ballerino che fu costretto a comunicargli anche la fine del suo percorso lo scorso anno. Stando a quanto riportato da Novella 2000 sembrerebbe che Mattia Zenzola, probabilmente fiducioso a seguito della promessa fattagli al momento dell'addio, si è preparato duramente per riconquistare il suo sogno e ha preso parte ai casting per la nuova edizione. Il ballerino di latino americano, quindi, avrebbe già iniziato la fase di selezione nello show, ma questo non è necessariamente indice della sua presenza all'interno della prossima stagione del programma. Da quanto era stato dichiarato, avendo il ragazzo già superato le selezioni ed essendo già stato allievo della scuola, sembrava che un banco sarebbe stato suo di diritto, visti i motivi esterni che lo hanno portato a chiudere in anticipo il suo percorso.

I nuovi prof di Amici

Non resta, quindi, che aspettare qualche settimana per capire se, effettivamente, Mattia avrà conquistato la maglia per entrare nuovamente nella scuola, dove intanto non sono mancati cambiamenti. Se Raimondo Todaro e Lorella Cuccarini resteranno nel cast tra i professori, chi invece ha dovuto dire addio alle cattedre sono state la maestra di ballo Veronica Peparini e anche Anna Pettinelli. Al loro posto dovrebbero fare il loro ingresso Arisa ed Emanuel Lo.