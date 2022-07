“Il figlio di Biagio Antonacci nella classe di Amici 2022”: il rapper è il nipote di Gianni Morandi Dopo il successo di LDA un altro figlio d’arte potrebbe conquistare un banco ad Amici 2022/2023. Si tratta di Giovanni Antonacci, giovane cantante classe 2001 figlio di Bagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi. Con il suo singolo ‘Se mi scegli’ ha già debuttato nel mondo del rap.

A cura di Giulia Turco

Amici torna a settembre. Il talent show di Maria De Filippi è già al lavoro per ripartire con la nuova edizione che arruolerà talenti tra ballerini e cantanti. I casting sono in pieno corso e tra i ragazzi che si sarebbero presentati ai provini, secondo le indiscrezioni, ci sarebbe anche un nuovo figlio d’arte. Dopo la partecipazione di LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che ha entusiasmato il pubblico con il suo talento, questa volta potremmo vedere sul piccolo schermo di Canale 5 anche il figlio di Biagio Antonacci.

Chi è Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci ad Amici

“Si chiama Giovanni ed è il figlio del grande Biagio Antonacci. Stando ad alcune indiscrezioni sarebbe già confermato il suo banco nella prossima edizione di Amici”, scrive l’opinionista Amedeo Venza su Instagram. Una voce che ha già scaldato gli animi del pubblico affezionato al talent show di Maria De Filippi. Giovanni Antonacci è un giovane rapper di 20 anni che vive a Bologna. È il figlio di Biagio Antonacci e Marianna Morandi ed è il nipote di Gianni Morandi. Classe 20221, Giovanni ha già mosso i primi passi nel mondo della musica italiana. Giovanissimo ha debuttato con il singolo ‘Se mi scegli’, seguito da ‘Dose’. Oltre al rap, ama suonare chitarra e pianoforte. È su Instagram con il profilo @giovantonacci e su Tok Tok @giovantonacci.

Quando inizia Amici 2022/2023

Mentre è già partito il toto nomi per la nuova classe che andrà ad occupare i banchi della scuola, Amici si prepara a tornare con il pomeridiano a partire da domenica 18 settembre 2022. Come hanno confermato i nuovi palinsesti Mediaset, per il talent show di Canale 5 è stato confermato lo spazio della domenica pomeriggio, ancora una volta da apripista per Verissimo. Per quanto riguarda i futuri allievi, si parla anche del rientro di Mattia Zenola, il ballerino che nella passata edizione si è trovato costretto ad abbandonare in corsa la scuola per via di un infortunio al ginocchio.