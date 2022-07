Andrea Delogu in vacanza alle Maldive, con lei c’è il fidanzato Luigi Bruno Andrea Delogu ha deciso di prendersi una pausa dal lavoro e volare alle Maldive: con lei ci sarebbe il fidanzato Luigi Bruno che sui social sta condividendo le stesse location in cui si trova la conduttrice del Tim Summer Hits. Entrambi hanno anche posato nudi.

A cura di Gaia Martino

Andrea Delogu, la padrona di casa del Tim Summer Hits 2022 insieme a Stefano De Martino, si è regalata una vacanza alle Maldive, e a quanto pare sarebbe in dolce compagnia. La conduttrice ieri pomeriggio ha raccontato attraverso le sue IG story di essersi presa una piccola e improvvisa pausa per volare in uno dei posti che sognava visitare: "Ho preso una vacanza all'ultimo momento e sono venuta alle Maldive, era un mio desiderio da sempre" ha detto ai followers. I luoghi in cui sta soggiornando, fotografati e condivisi sui social, sono gli stessi resi pubblici da Luigi Bruno, il modello che sta frequentando da un anno e di cui ne ha parlato circa un mese fa.

Andrea Delogu e Luigi Bruno insieme alle Maldive

Le loro IG story sono così uguali o simili che risulta difficile pensare che non stiano insieme. Andrea Delogu e il fidanzato Luigi Bruno si stanno godendo le meraviglie delle Maldive in un'oasi di relax puro. Questa mattina hanno condiviso lo stesso paesaggio, ma non solo. Anche la vista dalla stessa finestra, poi la piscina a picco sul mare che potrebbe anche essere loro privata. Hanno deciso di spogliarsi di tutti gli impegni lavorativi per qualche giorno, e anche dei vestiti. Entrambi hanno condiviso sui social una foto nudi.

Entrambi hanno posato nudi

Sia Luigi Bruno che Andrea Delogu hanno pubblicato su Instagram un'immagine nella quale sono nudi. La conduttrice televisiva e radiofonica ha posato in piscina, il compagno 23enne invece sotto la doccia: "Un Venero di Botticello" ha scritto lui, lei invece ha scherzato "Mi sono dimenticata di mettere qualche poesia correlata o una canzone profonda intellettuale". Simpatici anche i commenti di utenti social al post condiviso dal modello: "Poi vi stupite che Andrea Delogu stia con un bronzo di Riace? Noi donne siamo libere di stare con chi vogliamo".

La storia d'amore tra Andrea Delogu e Luigi Bruno

Andrea Delogu, che in passato è stata sposata con Francesco Montanari, oggi sta vivendo una love story con Luigi Bruno, modello 23enne, che dura da circa un anno. Già in tv lo scorso marzo parlò di lui per sgodanare le remore sulla differenza d'età in una relazione, circa un mese fa a Vanity Fair ha poi rivelato i dettagli su come si sono conosciuti. "Lui cominciò a scrivermi dei messaggi in privato su Instagram tra cui uno molto carino che diceva "se tra 10 anni nessuno dei due ha trovato l'amore della sua vita ci sposiamo?". Iniziarono a parlare sui social ma lei credeva che dietro quel profilo si nascondesse un fake. Quando si videro a Roma capì che era tutto reale: "Con lui sto bene, frequentarlo ha fatto riaffiorare sensazioni bellissime. Stiamo vivendo e basta" ha confessato, sostenendo di non vedere alcun tipo di problema nella differenza d'età.