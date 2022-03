Andrea Delogu: “Frequento un modello molto più giovane di me, ha 23 anni”, lui sarebbe Luigi Bruno Andrea Delogu si racconta, dalla fine del matrimonio con Francesco Montanari, che considera ancora oggi l’uomo migliore che abbia mai conosciuto, al modello di 23 anni che sta frequentando.

A sinistra Andrea Delogu, a destra il modello Luigi Bruno

Andrea Delogu è stata tra gli ospiti della puntata di Verissimo trasmessa sabato 5 marzo. Con la consueta schiettezza, la conduttrice si è raccontata, spaziando dalla sua vita sentimentale all'infanzia in comunità. Dopo il divorzio con Francesco Montanari, Delogu frequenta un modello e ironizza: "È molto più giovane di me. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà".

Il matrimonio finito con Francesco Montanari

Andrea Delogu ha avuto parole bellissima per l'ex marito Francesco Montanari. I due si sono lasciati un anno e mezzo fa, ma la notizia è venuta a galla solo sei mesi più tardi. Ancora oggi, lo considera l'uomo migliore che potesse mai capitare sul suo cammino:

"Sono stata felicemente sposata, moglie di una persona fantastica. Francesco Montanari, un grandissimo attore. È una storia che è finita un anno e mezzo fa. Ci siamo separati, ma siamo stati bravi a nasconderlo. Si è saputo sei mesi dopo. Mi sveglio e vedo i giornali con la nostra separazione. Siamo rimasti amici. L'amore si è trasformato. Siamo cresciuti insieme. Un amore profondissimo che ha bruciato le tappe. Eravamo entrambi presi dal lavoro, pensavamo che il nostro amore fosse più forte e invece l'amore ha bisogno di essere curato e coccolato. Ci siamo ritrovati che eravamo amici. Ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che era arrivato il momento di fare un passettino su strade diverse. Ci sentiamo ancora. Faccio un mea culpa, non è facile stare con una persona che ha un caratterino come il mio, però questa relazione mi ha insegnato tanto. Una persona come Francesco non la incontrerò mai più, è una persona meravigliosa".

Il nuovo fidanzato sarebbe il modello Luigi Bruno

Andrea Delogu, poi, prima si è proclamata single, poi ha ammesso di stare frequentando un modello. La conduttrice ha spiegato che lui è molto più giovane, ma non avverte affatto questa differenza d'età:

"L'amore attualmente? Diciamo che sono single. Basto a me stessa. In un anno e mezzo da sola, sono uscita con due o tre persone. Adesso sto conoscendo una persona molto più giovane di me. È una persona che vuole conoscermi, non mi chiede di andare subito a convivere e creare una famiglia. Ho 40 anni ma la mia vita non è finita. Ho conosciuto questo ragazzo, fa il modello. Ha 23 anni. Sì, è sensibilmente più giovane, ma io sono in forma. Vado in palestra, mi fa mangiare sano, è divertente. Vedessi come è bello in costume. Quando sarà famoso vorrà una della sua età e mi lascerà (ride, ndr)".

Secondo il gossip, il modello in questione sarebbe Luigi Bruno. Il settimanale Diva e Donna li ha paparazzati lo scorso ottobre, mentre si scambiavano un bacio.

L'infanzia nella comunità di San Patrignano

Andrea Delogu è tornata con la mente anche alla sua infanzia. Fino all'età di 10 anni ha vissuto a San Patrignano, nella comunità dove vivevano i suoi genitori. Di quel periodo ricorda:

"Sono stata una bambina libera in un mondo chiuso. Ho avuto la possibilità di conoscere una tranquillità rara nella sicurezza delle persone che avevo accanto. Avevo una famiglia di 2000 persone. A 10 anni ho avuto un grande shock scoprendo il mondo fuori. Ad esempio, sembra strano, ma i bambini non conoscevano le mucche. Io, invece, avevo una fattoria enorme e ci potevo andare quando volevo. […] Andando a scuola fuori dalla comunità, mi trattavano in modo diverso. Io ero la bambina della comunità, la bambina strana".

Infine, ha raccontato che il fatto che i suoi genitori siano stati onesti circa i loro problemi di tossicodipendenza, ha permesso a lei di non fare lo stesso errore:

"Mi hanno spiegato perché hanno sbagliato e questo ha permesso a me di non fare lo stesso errore. Da adolescente, in discoteca, ho avuto l'occasione di approcciarmi alle droghe pesanti, ma sapevo che non avrei dovuto farlo. I miei genitori erano stati così onesti e limpidi nel raccontarmi ciò che era successo a loro, che ho scelto di non sbagliare. Non accetto, però, che chi fa questi errori anche quando pagano vengano chiamati "ex tossici". Io sono felice e orgogliosa di quello che i miei genitori hanno fatto per me".

La pandemia e la paura di perdere la sua famiglia

La famiglia di Andrea Delogu ha vissuto la pandemia in prima linea e ciò ha portato la conduttrice a provare il timore di perdere le persone che ama: "Mia sorella fa l'infermiera, mio padre è autista soccorritore, mia madre lavora in reparto. Quando è arrivato il Covid ho avuto paura di perderli. Loro erano in prima linea, io ero a casa e sentivo che condurre un programma in radio fosse troppo poco, mi sono sentita schiacciare. Ho avuto la consapevolezza di quanto fossero importanti per me".