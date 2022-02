Il figlio non vede il padre perché lui si è creato una famiglia con una donna di 23 anni più giovane A C’è posta per te Giuseppe non vede papà Giovanni da cinque anni, lui l’avrebbe allontanato insieme a sua sorella Rita dopo aver conosciuto Irene, di 23 anni più giovane.

La puntata di sabato 12 febbraio 2022 di C'è posta per te vede anche la storia di un figlio che cerca il padre, reo di averlo trascurato nel corso degli anni. Giuseppe non vede papà Giovanni da cinque anni, lui l'avrebbe allontanato insieme a sua sorella Rita dopo aver conosciuto Irene, di 23 anni più giovane. Con lei, lui ha avuto altre tre figlie. Il motivo per cui Giovanni ha allontanato Giuseppe e Rita è stato legato al fatto che ormai lui li aveva cresciuti e dovevano pensare da soli a se stessi.

La storia di Giuseppe e Giovanni, padre e figlio

Giuseppe, che in passato ha rischiato di trascinare il padre in tribunale per questioni di soldi, ha voluto cercare di recuperare il rapporto con lui.

Sono 5 anni che sono orfano di padre. Sei sparito dalla mia vita senza motivo. Da 15 mesi sono diventato padre di una splendida bambina, ho scoperto l'amore puro che si prova per un figlio. Non la lascerei mai sola, tu lo hai fatto. Il rapporto con Irene ti ha cambiato. Sei diventato rancoroso e io non capisco perché. Oggi voglio risposte. Irene, se facesse quello che ha fatto a me alle tue figlie, cosa penseresti?

La lite per i soldi

"Papà" Giovanni, non appena Giuseppe ha terminato di parlare, ha voluto precisare: "Io mi sono sempre prodigato per loro due, ma loro mi cercavano solo per interesse". Il signor Giovanni, infatti, aveva prestato 15mila euro a Giuseppe, soldi mai tornati indietro. Giuseppe però attacca: "Ho chiesto i soldi a mio padre, non a una banca". Ma per Giovanni questo non conta:

Lui un lavoro ce l'ha, deve fare buon uso dei soldi che guadagna. Non deve sperperarli e poi venire da papà. Fa la bella vita, cambia macchina ogni sei mesi, gli ho sempre detto di mettere i soldi da parte.

Giuseppe è convinto che il padre li ha abbandonati a causa di Irene. Quest'ultima chiarisce che non è vero. Giuseppe però non ce l'ha con lei: "Io non voglio vivere con rimorsi o sensi di colpa, ci ho messo la faccia per incontrare te e Irene". Irene a quel punto si ammorbidisce: "Questo ti fa onore". C'è un ultimo possibile colpo di scena. Il padre sta per aprire la busta ma alle condizioni del figlio di essere più presente, lui minaccia di chiuderla. L'intervento di Maria De Filippi evita il peggio.