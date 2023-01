Alla festa di compleanno di Damiano David mancava solo Victoria: “Non c’era a causa di Giorgia” Damiano David ha festeggiato i suoi 24 anni in un sontuoso party a tema anni ’90. C’erano tutti, tranne lei: Victoria. C’è aria di crisi?

Damiano David ha festeggiato i suoi 24 anni in un sontuoso party a tema anni '90. C'erano proprio tutti, o forse no: mancava Victoria. Sui social è partito il tambureggiare del gossip: "hanno litigato?", "perché non c'è Vic?", "magari avrà avuto solo un mal di testa". Insomma, la sua assenza sta facendo discutere. C'è aria di crisi a casa dei Maneskin?

Gli auguri via social di Victoria

Damiano David ha festeggiato 24 anni l'8 gennaio. Il cantante dei Maneskin ha poi pubblicato sul suo profilo Instagram le migliori immagini della festa. C'è una foto dove, con la fidanzata Giorgia Soleri, gioca a fare Vincent Cassel e Monica Bellucci. In un'altra foto, invece, si gode i suoi compagni di avventura: Ethan Torchio e Thomas Raggi. L'assenza della bassista Victoria De Angelis, quindi, pesa molto. Lei, però, ha affidato i suoi auguri ai social network. Una circostanza quantomeno sospetta. Intanto, il post ha quasi raggiunto più di un milione di mi piace. Una cifra enorme, considerato che Damiano David è seguito, al momento in cui scriviamo, da 5.2 milioni di follower.

"Non c'era perché c'era la fidanzata Giorgia"

I Maneskin sono ormai diventati un fenomeno globale estremamente popolare e, come tutte le vere rockstar, si ritrovano sempre al centro di indiscrezioni e racconti che si trasformano in vere e proprie leggende. È il gossip, in purezza. Ecco perché, tra i tantissimi commenti che sono arrivati sotto i post pubblicati da Damiano David, c'è chi si lancia in supposizioni che farebbero venire le vertigini anche ai più esperti in materia di pettegolezzo: "Victoria non era presente perché c'era anche Sua Maestà Giorgia", riferendosi quindi a Giorgia Soleri e alludendo alla possibilità che non corra buon sangue tra le due. Insomme, Damiano David non sembra aver dato una svolta solo al look ma anche alle amicizie.