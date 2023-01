Compleanno d’amore per Marta Fascina con Silvio Berlusconi: “La festa migliore è accanto a chi ami” Marta Fascina compie 33 anni e per l’occasione Silvio Berlusconi le organizza una festa con tanto di candelina testimoniata dalle foto sui social. Gli invitati a tavola restano top secret, ma alla deputata forzista a quanto pare basta la compagnia del suo “unico amore”.

A cura di Giulia Turco

Marta Fascina ha festeggiato il suo 33esimo compleanno lunedì 9 gennaio. Per l’occasione, la sua dolce metà e leader di Forza Italia Silvio Berlusconi le ha organizzato una festa di compleanno con tanto di torta e candelina, nella sua villa ad Arcore. Nessun indizio sugli invitati al pranzo, ma quel che conta è il loro amore e a quanto pare a Marta Fascina non serve nient’altro per trascorrere al meglio la sua giornata speciale.

Gli auguri di Silvio Berlusconi a Marta Fascina

Per l’occasione la coppia ha pubblicato sui social una foto scattata mentre, ancora a tavola, si apprestano a tagliare la prima fetta di torta. “Qui abbiamo festeggiato il compleanno di Marta”, scrive il leader di Forza Italia a corredo dello scatto in cui le stampa un affettuoso bacio sulla guancia. “Non c’è festeggiamento migliore di quello trascorso con la persona che ami”, scrive invece lei, attirando una lunga lista di auguri nei commenti. “Grazie a chi ha oggi ha voluto dedicarmi un pensiero per il mio compleanno”, continua Marta Fascina aggiungendo una serie di cuori con l’hashtag “Unico amore”.

L’amore di Berlusconi e Marta Fascina è ormai consolidato

Ormai sono una coppia rodata Silvio Berlusconi e Marta Fascina, che a marzo del 2022 si sono unti con una cerimonia non religiosa, alla presenza di ristrettissimi invitati presso Villa Gernetto. Un amore iniziato subito dopo la separazione ufficiale del leader di Forza Italia da Francesca Pascale. La prima volta che Berlusconi è stato fotografato con la deputata forzista, di origini calabresi, è stata nel 2020 in Svizzera. Da allora non si sono più lasciati e, noncuranti dei 54 anni di differenza, si sono mostrati pubblicamente molto uniti e affiatati. Lo scorso dicembre, il famoso artigiano partenopeo Genny De Virgilio, ha dedicato alla coppia e al loro barboncino Dudù persino le tradizionali statuette del presepe.