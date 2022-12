Silvio Berlusconi e Marta Fascina diventano statuine del presepe insieme al barboncino Dudù Silvio Berlusconi e Marta Fascina diventano statuine del presepe grazie all’abilità di Genny De Virgilio, artista partenopeo che fatto questo particolare omaggio alla coppia.

A cura di Ilaria Costabile

Silvio Berlusconi e Marta Fascina diventano delle statuine del presepe, come mostrano sorridenti e compiaciuti del simpatico regalo, in una foto pubblicata sulle pagine del settimanale Chi. Il leader di Forza Italia e la compagna hanno ricevuto questo omaggio, in occasione delle festività natalizie, e accanto a loro non poteva mancare Dudù, il barboncino da cui sono ormai inseparabili.

L'omaggio dell'artigiano Genny De Virgilio

Statuette di 33 centimetri costruite a mano dall'artigiano partenopeo Genny De Virgilio, tra i nomi più conosciuti di San Gregorio Armeno, che ogni anno si diletta ad arricchire il presepe con nuovi e iconici personaggi che hanno parte del mondo dello spettacolo, della politica, dello sport e che sono diventati noti. Non poteva esimersi, quindi, dal dedicare una statuetta anche all'ex premier, che tante volte è comparso tra i protagonisti di scene natalizie costruite ad hoc nella via dedicata all'arte presepiale, e quindi con l'arrivo della giovane Marta Fascina al fianco di Berlusconi, era doveroso dedicare una statuetta anche alla coppia e, ovviamente, all'irresistibile compagno di vita: Dudù, che il leader di Forza Italia si diverte a tenere in braccio, come ha mostrato in più occasioni.

L'unione di Silvio Berlusconi e Marta Fascina

Da quando lo scorso marzo Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono uniti in quelle che non sono mai state definite delle vere e proprie nozze, i due sono ancora più inseparabili. La cerimonia, non religiosa, tenutasi a Villa Gernetto, con tanto di lauto pranzo offerto ai pochi e ristrettissimi invitati, è servita per celebrare il legame nato tra i due, con la 35enne vestita di bianco con il bouquet tra le mani e il Cavaliere sorridente al suo fianco e in quell'occasione c'è stato anche lo scambio delle fedi. Tra i grandi assenti all'evento, il patron di Mediaset, Piersilvio, che ha preferito non prendervi parte per questioni legate al lavoro.