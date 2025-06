video suggerito

Alessio Pecorelli si è fidanzato: dopo il flop a Uomini e Donne, l'ex tronista ritrova l'amore con Virginia L'ex tronista di Uomini e Donne Alessio Pecorelli ufficializza sui social la sua prima storia d'amore pubblica. La nuova fidanzata è la modella Virginia Colozzi.

A cura di Stefania Rocco

Alessio Pecorelli volta pagina dopo il flop del suo trono a Uomini e Donne: l’ex volto del dating show, in onda su Canale5, ha ufficializzato la relazione con Virginia Colozzi, modella mora dallo stile reso singolare soprattutto dai vistosi tatuaggi. La prima conferma è arrivata da una romantica storia Instagram condivisa da Alessio, accompagnata da un verso della canzone Quando di Pino Daniele: “Perché ho sete, ho sete ancora”. Un messaggio velato, che ha lasciato intuire l’inizio di qualcosa di importante. A rendere tutto ufficiale ci ha pensato poi un video — repostato dallo stesso Pecorelli — in cui guida una moto. Il filmato, pubblicato originariamente proprio da Virginia, ha svelato l’identità della sua nuova fiamma.

Chi è Virginia Colozzi, nuova fidanzata di Alessio Pecorelli

Virginia è una modella con la passione per i tatuaggi. Non è propriamente una sconosciuta: il suo profilo Instagram conta infatti quasi 15mila follower. Fa parte di un’agenzia che si occupa principalmente del lancio di modelli e influencer. Nella bio del suo profilo, si definisce "mamma di Dior", il suo cane. La relazione con Alessio, non c'è dubbio, accrescerà ulteriormente la sua popolarità sui social.

Perché Alessio Pecorelli fu allontanato da Uomini e Donne

La storia d’amore con Virginia arriva dopo un periodo complicato per Alessio, la cui avventura a Uomini e Donne si concluse prima del previsto tra segnalazioni e polemiche. L’ex tronista fu infatti allontanato dal programma per aver violato il regolamento, con uscite notturne a Roma assieme a Mario Cusitore (protagonista del trono over) e a una serie di ragazze la cui identità è rimasta misteriosa. L’ultima (di una serie di) segnalazioni sul suo conto spinse le tre corteggiatrici rimaste per lui ad abbandonare il programma, una scelta che convinse Maria De Filippi e la sua redazione a considerare concluso il trono. Dopo mesi trascorsi lontano dai riflettori, Pecorelli sembra oggi deciso a lasciarsi alle spalle quella spiacevole vicenda. Che sia proprio la nuova relazione con Virginia, la prima mostrata apertamente sui social, a segnare questo nuovo inizio e a permettergli di affrancarsi dalla fama di “bad boy” guadagnata in tv?