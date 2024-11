video suggerito

Anticipazioni Uomini e Donne: Alessio Pecorelli lascia il trono, Maria De Filippi lo ha invitato ad andare via Nella registrazione della puntata di Uomini e Donne del 19 novembre, Alessio Pecorelli ha lasciato il trono. Inchiodato da una serie di segnalazioni secondo le quali avrebbe partecipato a più di una serata insieme a Mario Cusitore, è stato invitato dalla conduttrice Maria De Filippi ad abbandonare lo studio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessio Pecorelli ha lasciato il trono nel corso della puntata di Uomini e Donne registrata oggi 19 novembre. Secondo le anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, è stata Maria De Filippi a invitare il tronista ad abbandonare lo studio. Non si è trattato, quindi, di una scelta del giovane. A obbligarlo ad abbandonare anche la scelta delle sue corteggiatrici di lasciare in massa il programma dopo averlo accusato di non avere avuto rispetto.

Perché Alessio Pecorelli ha lasciato il trono

Alessio Pecorelli è stato costretto ad abbandonare il trono dopo essere stato protagonista di una serie di segnalazioni. Diverse ragazze sostenevano infatti di avere saputo di alcune incursioni di Alessio all’interno di una serie di locali notturni. In alcune di queste occasioni, il giovane sarebbe stato avvistato con delle ragazze. A fargli compagnia Mario Cusitore, protagonista del trono over. Alessio si è giustificato spiegando di avere raccontato alla redazione che sarebbe uscito ma Claudio, collaboratrice di De Filippi, lo ha smentito dichiarando di avere saputo soltanto che sarebbe uscito a cena insieme ai suoi genitori. Quando le sue corteggiatrici hanno dichiarato di non volerlo più corteggiare e di essere determinate ad abbandonare il programma, anche Alessio è stato costretto ad andare via su sollecitazione della conduttrice Maria De Filippi che gli aveva fatto notare di essere rimasto da solo, invitandolo a prendere la porta. In caso contrario, avrebbe dimostrato che stava mentendo. Contro di lui l’intero studio, le sue ex corteggiatrici e gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Anche Mario Cusitore ha abbandonato Uomini e Donne

Coinvolto nelle accuse mosse ad Alessio Pecorelli, anche Mario Cusitore ha deciso di abbandonare il programma. A differenza di Alessio, Mario non ha provato a giustificarsi, probabilmente perché consapevole di non poter contrastare le segnalazioni arrivate sul suo conto. Al contrario di Alessio, Mario non è contravvenuto alle regole del programma che impongono unicamente ai tronista di non frequentare locali durante tutta la durata del loro trono. Ma il fatto di essere stato messo in discussione insieme ad Alessio, con ogni probabilità, lo ha spinto a imboccare l’uscita per evitare di finire nell’occhio del ciclone.