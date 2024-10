Alessia Pascarella contro Maika: “A letto con 4 fidanzati di Temptation Island”, e condivide le iniziali

È scontro su Instagram tra Maika Randazzo e Alessia Pascarella. Le due ex protagoniste di Temptation Island si sono attaccate a mezzo social a qualche mese dalla partecipazione al programma. Motivo del contendere, con ogni probabilità, il rapporto che entrambe hanno avuto con Lino Giuliano, ex compagno di Alessia che ha vissuto una breve parentesi romantica con la single Maika.

Utilizzando le sue Instagram story ma senza taggarla, Alessia ha rivelato che Maika avrebbe avuto una relazione con 4 dei fidanzati di Temptation Island, 3 della prima edizione del 2024 e 1 che apparterrebbe al cast della seconda edizione. Lo scontro è nato in seguito a una serie di dichiarazioni di Lino che hja bollato il flirt con Maika come un errore, rivelando di stare cercando di riconquistare Alessia. “Il più pulito ha la rogna”, era stato il commento divertito di Maika, una frase cui Alessia ha replicato così: “La prossima volta che metti le storie metti nome e cognome. Invece di venire a guardare il mio profilo pensa alla tua dignità, visto che ti sei fatta quattro concorrenti. Nel circo ci abiti tu”.

Poco più tardi, Alessia ha condiviso una seconda Instagram story per attaccare Maika rivelando le iniziali dei fidanzati del programma con i quali la giovane donna avrebbe vissuto un flirt. “ Questo è il mio ultimo post. La prossima volta che vedrò qualcosa mi vedrai da vicino”, ha scritto minacciosa la donna, per poi aggiungere:

Non invento numeri a caso. Per tua sfortuna, le voci girano e ci sono prove. Non faccio nomi solo per rispetto verso gli altri, ma sai benissimo di chi sto parlando e ci sono pure le chat. Essere single non significa andare a letto con tre ragazzi della nostra edizione e con uno dell’edizione nuova. Sei davvero una povera persona. Lino ti è rimasto sullo stomaco perché ti ha scartata? Vuoi che pubblichi le chat in cui confermi di essere stata con RA? Poi anche con L dicendo che doveva restare un segreto? E dopo di lui sei stata con A. E ora con A.