Alessia Marcuzzi celebra i 100 anni della nonna Mela: “Mi batte ancora a burraco” La conduttrice di Boomerissima pubblica su Instagram un messaggio di auguri per sua nonna in occasione dei 100 anni compiuti: “La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi”.

A cura di Andrea Parrella

Alessia Marcuzzi fa del racconto di sé una chiave di riconoscibilità. I suoi momenti di vita privata e familiari non sono troppo frequenti, ma quando la conduttrice sceglie di raccontarsi lo fa per occasioni speciali, come il caso di sua nonna Mela, che proprio oggi, 8 novembre, compie 100 anni.

Il messaggio di Alessia Marcuzzi per sua nonna

Alessia Marcuzzi decide quindi di dedicarle spazio sui social, in particolare su Instagram, pubblicando una foto e un video di nonna Mela. "E sono 100!!!

Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto. Tanto", scrive la conduttrice nella didascalia di accompagnamento ai due contenuti, aggiungendo un post scriptum che dà misura della vitalità della donna: "P.s mi batte ancora a burraco, balla e cucina i nostri piatti preferiti". Molti i commenti di amici e colleghi del mondo dello spettacolo, da Mara Venier ad Elena Santarelli, da Giulio Golia de Le Iene all'attrice Anna Foglietta, arrivano gli auguri alla conduttrice e sua nonna.

Il ritorno di Boomerissima in Tv

Alessia Marcuzzi in queste settimane è anche impegnata in televisione con il ritorno di Boomerissima, il programma di Rai2 con cui ripropone, per il secondo anno, la sfida generazionale che sta alla base del programma. Il confronto tra Boomer e Millennial quest'anno vedrà ancora una volta sfidarsi da un lato i vip che, come la conduttrice, hanno vissuto gli anni '80 e '90, dall'altro le celebrity del nuovo millennio. Gli ospiti delle due squadre (che saranno quattro per parte) cambieranno di puntata in puntata, con l'aggiunta – a partire da quest'anno – di ospiti speciali che passeranno in studio per portare il loro supporto a ciascuna delle due squadre. Ecco da chi saranno composte le due squadra nella prima puntata in onda il 31 ottobre. Un esperimento televisivo che si è rivelato molto fortunato e convincente nella prima stagione mentre nella seconda sta incontrando qualche difficoltà. Nella prima puntata della stagione il programma a ottenuto 873.000 spettatori pari al 6% di share, mentre nella seconda ha registrato un calo a 802.000 spettatori pari al al 4.7% di share.