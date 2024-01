Alena Seredova e Alessandro Nasi, fuga d’amore in Cambogia senza figli: “48 ore di luna di miele” Dopo il matrimonio celebrato lo scorso giugno, Alessandro Nasi e Alena Seredova sono partiti per una fuga d’amore. La coppia è volata in Cambogia per concedersi due giorni di relax, lontano dalla città e senza figli. “48 ore di luna di miele”, ha scritto la modella sui social a corredo di alcuni scatti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Nasi e Alena Seredova sono partiti per una fuga d'amore. Sette mesi dopo il matrimonio, celebrato lo scorso giugno a Noto, la coppia è volata in Cambogia per concedersi due giorni di relax, lontano dal caos della città e senza i figli. "48 ore di luna di miele", ha scritto la modella sui social.

48 ore di luna di miele per Alessandro Nasi e Alena Seredova

Dopo il matrimonio, Alena Seredova e Alessandro Nasi erano volati in viaggio di nozze alle Seychelles. Tuttavia, non era stata una vera e propria luna di miele, dal momento che insieme a loro c'erano anche la figlia Vivienne, avuta insieme, David Lee e Louis Thomas, nati invece dal legame della modella con Gigi Buffon. Ora la coppia ha deciso di prendersi del tempo per sè e di volare in Cambogia per due giorni, lontano da tutto e tutti, come una vera fuga d'amore che si rispetti. Su Instagram, Seredova ha condiviso alcuni scatti del loro viaggio nel Sud Est Asiatico, dal meraviglioso tramonto a cui hanno assistito alla visita a templi e alle principali città.

Le nozze di Alena Seredova e Alessandro Nasi e il viaggio alle Seychelles

Alena Seredova e Alessandro Nasi si sono giurati amore eterno lo scorso 17 giugno, con un rito civile che si è tenuto a Noto, in Sicilia. Presenti alla cerimonia oltre 100 invitati, tra amici e parenti. Ad accompagnare la sposa all'altare sono stati i figli Louis Thomas e David Lee, nati dal precedente matrimonio con Gigi Buffon. I neo sposi erano poi partiti per un viaggio di nozze, scegliendo come meta le Seychelles e portando con loro i figli. "Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai più piccoli, agli adolescenti, a una coppia romantica, insomma a tutti noi”, aveva raccontato la modella a Chi poco prima del grande giorno. Un viaggio di famiglia, il primo da marito e moglie, che non dimenticheranno facilmente e ha contribuito a rafforzare il loro legame.