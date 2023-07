Alena Seredova vola in viaggio di nozze con Alessandro Nasi, ci sono anche i suoi tre figli Dopo il matrimonio celebrato lo scorso giugno, la coppia è partita alla volta delle Seychelles per celebrare il loro amore. Non potevano mancare la piccola Vivienne, nata dal loro legame, oltre a David e Lupus, i figli che la modella ha avuto dal precedente matrimonio con Gigi Buffon.

A cura di Giulia Turco

È una luna di miele non convenzionale quella che ha scelto Alena Seredova per celebrare il suo amore con Alessandro Nasi, diventato suo marito lo scorso giugno. Dopo le nozze la coppia ha scelto di partire alla volta di una destinazione da sogno, le Seychelles, con tutti i figli al seguito. Un meraviglioso viaggio di famiglia che non dimenticheranno facilmente.

Luna di miele tutti insieme alle Seychelles

“Dobbiamo trovare una meta che vada bene ai più piccoli, agli adolescenti, a una coppia romantica, insomma a tutti noi”, aveva anticipato in un’intervista poco prima delle nozze. Così è stato e la coppia ha deciso di partire per le Seychelles, dove loro possono godersi romantici tramonti e i più piccoli si divertono tra mare e tartarughe. Loro sono Vivienne Charlotte, nata dal loro amore, David Lee e Louis Thomas, avuti dalla modella durante il precedente matrimonio con Gigi Buffon e hanno rispettivamente 2 anni, 12 e 14 anni. Tutti vanno d’amore e d’accordo con il marito della mamma Alessandro Nasi. “Miei grandi amori”, scrive la modella a corredo di alcuni scatti della loro vacanza.

L'amore di Alena Seredova e Alessandro Nasi

“Quando mi hanno presentato Alessandro non ero aperta a nessuna conoscenza, ma lui mi ha mostrato una certa perseveranza e mi ha convinta ad aprire gli occhi, piano piano. È entrato nel mio cuore”, ha raccontato Alena Seredova sulla sua relazione che oggi si è trasformata in un matrimonio. Insieme hanno avuto la piccola Vivienne, ma in fretta l’imprenditore è riuscito ad entrare anche nel cuore dei due ragazzi, i figli di Gigi Buffon. “Li ha conquistati semplicemente con la sua presenza e la dedizione. Ha dedicato loro tanto tempo, il tempo che prima aveva solo per sé e per i suoi amici. È diventato un appoggio, un amico”, ha detto la modella di lui. "Mi sono avvicinato ai ragazzi in modo graduale, assicurandomi che ci fosse la volontà da parte di entrambi di fare delle cose insieme senza forzature e senza mai voler sostituire un padre".