Roberto De Niro a Napoli sul set del film di Paolo Sorrentino, la foto dell’abbraccio tra i due L’attore, in visita a Napoli per una vacanza di qualche giorno, ha fatto visita al regista che sta realizzando le riprese del suo prossimo film. A immortalare il momento dell’incontro una foto pubblicata sui social proprio da Sorrentino.

A cura di Andrea Parrella

Robert De Niro ha trascorso alcuni giorni di vacanza a Napoli e, inevitabilmente, la presenza dell'attore nella città partenopea ha generato un certo interesse dei cittadini, che hanno potuto seguire la visita dell'attore con la sua famiglia attraverso il tour gastronomico in alcuni dei luoghi culinari di culto della città.

Ma la visita del grande attore hollywoodiano è stata anche motivo di incontro con Paolo Sorrentino, cui De Niro ha fatto visita sul set del nuovo film del regista partenopeo, di cui sono in corso le riprese proprio a Napoli, da diverse settimane. A immortalare il momento dell'incontro in un garage nel quartiere Mergellina è una foto, pubblicata sui social da Sorrentino, in cui i due si abbracciano.

Quanto al nuovo film di Sorrentino, è ancora top secret la trama. Le riprese sono partite il 29 giugno scorso, con il titolo provvisorio de "L'Apparato Umano", come aveva anticipato Fanpage.it, che richiama il titolo del libro di Jep Gambardella, il protagonista de La Grande Bellezza, il film con cui Sorrentino ha vinto l'Oscar.

Al momento è stata resa nota solo una descrizione ufficiale del film di Sorrentino, in cui si legge che: "Sarà un film che racconterà spensieratezza della gioventù e la sua scomparsa, la bellezza classica e i suoi cambiamenti inesorabili, gli amori inutili e impossibili, le seduzioni stantie e la passione vertiginosa, i baci notturni a Capri, lampi di felicità e dolori persistenti, padri veri e inventati, la fine delle cose, e i nuovi inizi. Insieme a numerosi altri personaggi: uomini e donne osservati e amati, le loro onde di malinconia e di delusione, la loro impazienza e disperazione, la loro angoscia di non ridere mai più per un uomo distinto che inciampa e cade su una strada della città. Tutto questo accompagnato dallo scorrere del tempo, questo compagno fedelissimo. E da Napoli, che ammalia e incanta, che grida e ride, e che sa come ferirti".