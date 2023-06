“L’apparato umano”, riprese sul Lungomare: è il nuovo film di Paolo Sorrentino Riprese in via Partenope con un grande mezzo di scena. Il piano traffico del Comune di Napoli.

A cura di Pierluigi Frattasi

Sul Lungomare di via Partenope si gira "L'Apparato Umano". Tutti gli indizi portano al nuovo film di Paolo Sorrentino. Il titolo, che potrebbe essere provvisorio, richiama, infatti, quello del libro con cui Jep Gambardella, il protagonista de La Grande Bellezza, altro film del regista premio oscar, diventa famoso. Le riprese avverranno di notte, dalle ore 22,00 di oggi, giovedì 29 giugno, alle ore 5,00 di domani mattina, venerdì 30 giugno 2023. Sul set in via Partenope dovrebbe essere presente anche un grande mezzo di scena, posizionato tra gli Hotel Vesuvio ed Excelsior. Per consentire le riprese, il Comune di Napoli ha previsto un apposito piano traffico che riguarderà via Alessandro Dumas Padre, via Partenope, via Santa Lucia e via Nazario Sauro.

La trama: la storia di Partenope

Ancora top secret la trama del nuovo film di Paolo Sorrentino, che come quartier generale per le riprese e l'allestimento delle scenografie e dei costumi ha scelto il Real Albergo dei Poveri. A quanto filtrato finora, la pellicola sarà incentrata sulla vita di Partenope, l'antico nome greco del capoluogo campano, ma non dovrebbe riguardare né l'omonima sirena né il suo mito. Dovrebbe invece essere la storia di una donna nata nel 1950, con i suoi amori e le sue delusioni, fortemente intrecciata con la vita di Napoli. Alcune scene potrebbero essere ambientate anche a Posillipo e sull'isola di Capri.

L'ordinanza con il piano viabilità

Il piano traffico del Comune di Napoli prevede di:

Istituire, dalle ore 22:00 del 29 giugno 2023 alle ore 5:00 del 30 giugno 2023:

a) il divieto di transito veicolare eccetto veicoli delle Forze dell'Ordine, di emergenza e di soccorso:

1. in via Partenope, nel tratto compreso tra via Alessandro Dumas Padre e via Nazario Sauro;

2. in via Nazario Sauro, nel tratto compreso tra via Partenope e via Lucilio;

b) la sospensione del percorso di mobilità ciclistica in via Partenope.