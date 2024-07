video suggerito

Mark Zuckerberg a Napoli con il suo yacht Launchpad. Mr Facebook era salpato da Castellammare di Stabia Il patron di Meta, già da qualche giorno nel Golfo, è arrivato oggi a Napoli a bordo del suo yacht Launchapad, prima ormeggiato a Castellammare di Stabia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il mega yacht di Mark Zuckerberg

Continua la vacanza partenopea di Mark Zuckerberg: il patron di Meta (e fondatore di Facebook) sta navigando per il Golfo a bordo del suo yacht di lusso Launchpad, imbarcazione lunga 118 metri e dal costo di 300 milioni di dollari. Dopo essere stato ormeggiato per qualche giorno allo Stabia Main Port di Castellammare di Stabia, Zuckerberg e il suo yacht sono arrivati nella mattinata di oggi, lunedì 8 luglio, a Napoli. Prima di lasciare Castellammare, dove è stato accolto con grande ospitalità, a tal punto che gli hanno regalato anche i biscotti tipici della città, Zuckerberg ha suonato la sirena del suo yacht in segno di saluto.

Utilizzando Castellammare come base, Mark Zuckerberg ha fatto a tutti gli effetti il turista: il patron di Meta ha difatti visitato il Parco Archeologico di Pompei, il Vesuvio, spingendosi poi anche sull'isola di Capri per una immancabile tappa. È lecito immaginare che, da oggi, Zuckerberg si dedicherà dunque alle bellezze di Napoli, andando in giro a visitare la città e le sue numerose attrazioni.

Lo yacht Launchpad, a bordo un cinema e un campo da basket

La presenza dell'ideatore di Facebook, ma soprattutto del suo yacht, non è passata inosservata a Castellammare: Launchpad è una vera e propria città galleggiante. Lungo 118 metri, a bordo può ospitare fino a 24 persone, mentre sono 48 invece i membri dell'equipaggio che possono trovare sistemazione. Tra le tante attrazioni, a bordo del mega yacht di lusso si trovano anche un cinema e un campo da basket.