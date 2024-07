video suggerito

Zuckerberg sul suo mega-yacht in Campania, a Castellammare gli regalano i biscotti tipici L'omaggio del sindaco di Castellammare, Luigi Vicinanza, per Zuckerberg, Ceo di Meta. Nel pomeriggio lo yacht è salpato per l'isola d'Elba.

A cura di Pierluigi Frattasi

Dono speciale questa mattina per Mark Zuckerberg. In Campania in questi giorni sono presenti il suo mega-yacht Launchpad di 118 metri – del valore di circa 300 milioni di dollari – e il Wingman di 67 metri. A Castellammare di Stabia il sindaco Luigi Vicinanza, appena eletto, ha fatto omaggio al CEO di Meta, il gruppo che controlla Facebook, Instagram e Whatsapp, in pratica, i maggiori social network al mondo, di una fornitura dei tipici biscotti locali.

L'omaggio del sindaco di Castellammare per Zuckerberg

La flotta di Zuckerberg è ancorata da giovedì scorso presso lo Stabia Main Port di Castellammare. Il primo cittadino stabiese, questa mattina, domenica 7 luglio 2024, ha voluto regalare una serie di prodotti locali al grande imprenditore americano ed alla sua famiglia. Non solo i famosi biscotti di Castellammare, prodotti in questo caso dalla ditta Cascone, il forno gestito da Peppiniello di Capua, storico timoniere dei fratelli Abbagnale. Ma anche un libro che narra la storia della nave Amerigo Vespucci, tra i velieri più belli e famosi al mondo, varato proprio nei cantieri di Castellammare il 22 febbraio 1931.

Il megayacht salpato per l'isola d'Elba

Lo yacht Launchpad, poi, nel pomeriggio, è salpato dal Golfo di Napoli per fare rotta per l'isola d'Elba, in Toscana. I visitatori, attratti dalla curiosità, hanno affollato la banchina per immortalare l'evento, pur mantenendo un rispettoso silenzio che non ha turbato la tranquillità degli ospiti. In questi giorni, Castellammare si conferma non solo come meta di eccellenza per il turismo nautico ma anche come esempio di accoglienza e rispetto della sfera privata, elementi che rendono ogni soggiorno un'esperienza indimenticabile.