Attenti ai limoni africani, con la buccia non si può fare il limoncello: allarme di Coldiretti Campania

I limoni africani, in vendita sugli scaffali di molti supermercati, hanno la buccia non edibile, quindi inadatta alla produzione del limoncello, tipica bevanda alcolica campana, spesso e volentieri fatta in casa proprio con le bucce dei limoni.

Attenzione ai limoni comprati nei supermercati della grande distribuzione: molti degli agrumi in vendita in Campania sarebbero provenienti dall'Africa, avrebbero una buccia non edibile e quindi inadatta al consumo e alla preparazione del limoncello, tipica bevanda alcolica campana che, soprattutto in estate, si prepara artigianalmente mettendo in infusione proprio le bucce dei limoni. È questo, in sostanza, l'allarma lanciato da Coldiretti Campania.

"Le foto che ci arrivano da produttori, imprenditori e consumatori ci consentono tutti i giorni di fare i conti con questi continui attacchi al lavoro dei nostri soci, quando poi l’insidia riguarda prodotti che sono autentiche eccellenze della nostra regione alla rabbia si aggiunge anche lo sdegno" ha spiegato Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti.

"Mentre la grande distribuzione invita a buttare via la parte esterna, noi invece invitiamo i consumatori a comprare direttamente dai produttori a chilometro zero come quelli dei Mercati di Campagna Amica. Con le bucce dei nostri prodotti si realizzano liquori dal gusto indimenticabile. Un souvenir della Campania che i turisti trasportano in ogni angolo del pianeta e poi se la scorza non si può mangiare siamo sicuri che all’interno non ci siano altre cattive sorprese?" conclude Bellelli.