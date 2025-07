Magic Johnson a Capri, le immagini spettacolari dal suo enorme yacht Magic Johnson è tornato a Capri a bordo del suo mega-yacht. La leggenda del basket si sta godendo una crociera in Italia con la moglie Cookie e i suoi amici. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

"Non serve molta motivazione per allenarsi con questo bellissimo sfondo", parola di Magic Johnson, a Capri in questi giorni per una vacanza da sogno a bordo dl suo mega-yacht con la famiglia e gli amici più cari. Il mito dell'Nba, al secolo Earvin Johnson Junior, uno dei giocatori di basket più forti di tutti i tempi, è un habitué dell'Isola Azzurra e, ogni estate, trascorre sull'isola almeno qualche giorno insieme alla moglie Cookie. Questa volta è tornato a bordo di un super yacht ormeggiato a pochi passi dai Faraglioni. In un video pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale viene immortalato mentre fa jogging su un tapisroulant sulla terrazza dell'imbarcazione con lo sfondo di Capri. A corredo un commento di poche parole, ma molto eloquente: "You don’t need much motivation to workout with this beautiful backdrop!" ("Non serve molta motivazione per allenarsi con questo bellissimo sfondo", in italiano).

L'amore di Magic Johnson per l'Italia

L’ex stella dei Los Angeles Lakers è arrivato a Capri dopo una puntata a Taormina, in Sicilia. In questi giorni caldi di luglio si sta concedendo una piccola vacanza, in crociera nel Mediterraneo assieme alla moglie Cookie. Negli scorsi giorni ha passeggiato per le stradine di Capri, fermandosi al Porto Turistico di Marina Grande. Quindi ha cenato sull'isola assieme agli amici di lunga data, Rodney e Holly Peete e John e Vicki Palmer. "Serata magica al Lemon Tree Restaurant di Capri, Italia! – ha commentato sui social – Grazie ai ristoratori, agli artisti che mi hanno presentato un ballo specializzato, e a tutte le persone di tutto il mondo che sono passate a salutarmi e a salutarmi". Una serata caprese sotto la limonaia del ristorante “Da Paolino”, che ama moltissimo. Vi aveva fatto tappa, infatti, anche nel 2023, in quel caso assieme ad un'altra leggenda della pallacanestro, Michael Jordan, e all'attore Samuel L. Jackson, suoi grandi amici. Una serata magica, in cui Johnson, Jordan e Jackson avevano anche intonato una versione di "Nel blu dipinto di blu".