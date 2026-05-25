Rissa al porto di Capri, schiaffi, calci e spintoni tra turisti: interviene la Guardia Costiera

Rissa al porto di Capri tra turisti durante l’attesa per l’imbarco sul traghetto. Interviene la Guardia Costiera.

Rissa tra turisti al porto di Capri con schiaffi, pugni, calci e spintoni. Uno scontro tra due gruppi, nato, sembra, per futili motivi, e ripreso in un video poi diventato virale in rete, dopo la pubblicazione da parte del parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Avs). La lite sembra nascere all'esterno di un bar caffetteria, per motivi non chiari. "Una rissa – scrive Borrelli – è scoppiata nei pressi del porto di Capri nel pomeriggio di domenica per futili motivi. La violenza senza senso e senza ritegno". Nelle immagini si vedono i turisti venire alle mani tra loro, prima gli spintoni e le urla, poi una corsa forsennata. Uno dei contendenti viene gettato a terra e tempestato di colpi, calci e pugni, mentre si trova sdraiato indifeso. Poi si rialza e viene ancora inseguito e picchiato con vari schiaffi al volto. Sul posto è intervenuta la Guardia Costiera della Capitaneria di porto di Napoli per riportare l'ordine.

L'episodio, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, domenica 24 maggio. Nella rissa sarebbero rimaste coinvolte una decina di persone. La lite sarebbe scoppiata nei pressi di un locale che si trova nella zona di Marina Grande, vicino alla stazione della Funicolare di Capri. Secondo le prime informazioni, le persone coinvolte avrebbero fatto parte di due comitive separate di turisti, in gita sull'isola azzurra per una giornata di svago. il litigio sarebbe scoppiato per motivi futili mentre erano in attesa del traghetto di ritorno. Non è chiaro quale possa essere stato il motivo scatenante della violenza ingiustificata. Sul posto sono poi intervenuti i militari della Guardia Costiera di Napoli, che hanno identificato i responsabili, provvedendo poi a controllare l'imbarco sui traghetti in sicurezza, senza ulteriori complicazioni.