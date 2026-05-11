Procida, manta viva a riva tra Ciraccio e Chiaiolella: intervento della Guardia Costiera

Una manta gigante, immagine di archivio

Una manta viva è stata segnalata a riva sul lungomare dell'isola di Procida, nel tratto compreso tra Ciraccio e Chiaiolella. La segnalazione è arrivata al comandante della Guardia Costiera di Procida, Vito Andrea Siciliano, che ha ricostruito le fasi dell'intervento. Secondo quanto riferito dal comandante, l'affascinante animale , pesce cartilagineo che può arrivare anche a dimensioni e peso rilevante, appariva in difficoltà. L'operazione è stata condotta con il supporto di un dipendente del battello GC 186 e con personale militare da terra, mantenendo nel frattempo un contatto diretto con gli specialisti della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, per seguire indicazioni coerenti con le linee scientifiche.

Obiettivo dell’intervento è stato il tentativo di allontanare la manta verso il largo. Dopo diversi tentativi, e con l'aiuto di persone presenti sul posto, la manta si è allontanata dalla riva, pur stazionando successivamente nell’area dei Faraglioni. In conclusione, la Guardia Costiera ha ringraziato il personale civile intervenuto a supporto durante l'operazione e ha ricordato alla cittadinanza di segnalare avvistamenti di cetacei o specie marine in difficoltà al numero 1530.